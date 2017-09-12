Кыргызско-японский реабилитационный центр — как он будет выглядеть

12 сентября 2017, 20:59 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Минздраву Кыргызстана презентовали проект кыргызско-японского реабилитационного центра, сообщила пресс-служба министерства.

Министр Талантбек Батыралиев встретился с профессором Токийского медицинского университета Тошихиро Накаджимой, а также с членом правления Российско-кыргызского фонда развития Айменом Касеновым и президентом Кыргызско-японского делового совета Рысбеком Молдогазиевым.

© Фото / пресс-служба министерства КРМинздраву Кыргызстана презентовали проект кыргызско-японского реабилитационного центра Реабилитационный центр на 256 койко-мест планируется построить под Бишкеком. По словам Касенова, предложение о его строительстве совместно с японскими коллегами поступило в РКФР два года назад.

"Центр рассчитан на реабилитацию больных после инсульта, операций на сердце и суставы, а также на организацию ухода за пожилыми больными людьми, которые не в состоянии ухаживать за собой. Это очень актуально для Кыргызстана, потому что в 90 процентах случаев после перенесенных болезней многие кыргызстанцы вынужденно становятся инвалидами. Проект реализуется совместно с японской реабилитационной клиникой "Даичи", расположенной в Японии в префектуре Кочи", - отметил Касенов.

Уже выделено 6 гектаров и подписан меморандум о взаимопонимании. Начало реализации проекта запланировано на 2018 год.

По предварительным расчетам, стоимость объекта составит примерно 10 миллионов долларов. Японская сторона готова предоставить специалистов в области реабилитации и поделиться технологиями в этом направлении, а также поможет укомплектовать центр оборудованием.

Министр здравоохранения поддержал проект и заметил, что каждую больницу украшает не аппаратура, а врачи.

По его мнению, в новом центре должны работать специалисты из-за рубежа, которые поделятся опытом в области реабилитации с кыргызстанскими коллегами. За свой труд врач должен получать достойное вознаграждение, полагает министр.

"В данном вопросе Кыргызстан находится пока на нулевом уровне, а некоторые до сих пор мечтают вернуться в Советский Союз, но надо понимать, что бесплатного уже нет и не будет. Единственно правильный и эффективный путь развития кыргызстанского здравоохранения - государственно-частное партнерство или привлечение инвестиций", - отметил он.

Профессор Токийского медицинского университета Тошихиро Накаджима заверил министра, что он с его многолетним опытом заведования реабилитационной клиникой в Японии, где трудятся 80 специалистов, готов обучать на ее базе коллег из Кыргызстана, чтобы после стажировки они возвращались на родину и работали в новом центре.

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