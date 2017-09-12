Пожар около правительственной трассы в Бишкеке потушен — МЧС

12 сентября 2017, 21:08 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Пожар в одноэтажном здании, расположенном по проспекту Чингиза Айтматова (правительственная трасса), потушен полностью, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В 18:21 загорелась кровля одноэтажного здания.

"В 19:12 была дана локализация пожара, в 19:56 пожар полностью ликвидирован. Сгорело примерно 160 квадратных метров кровли, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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