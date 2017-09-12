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Пожар около правительственной трассы в Бишкеке потушен — МЧС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447443-ru.html

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12 сентября 2017, 21:08       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Пожар в одноэтажном здании, расположенном по проспекту Чингиза Айтматова (правительственная трасса), потушен полностью, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
В 18:21 загорелась кровля одноэтажного здания.
"В 19:12 была дана локализация пожара, в 19:56 пожар полностью ликвидирован. Сгорело примерно 160 квадратных метров кровли, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
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