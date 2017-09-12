НИСИ: Молодежь назвала те страны, с которыми Кыргызстану следует сотрудничать в первую очередь

12 сентября 2017, 20:49 Комментарии

Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) провел социологическое исследование среди молодежи на тему: "Отношение к соседним странам" в рамках проекта "М-Репорт", реализуемого совместно с ЮНИСЕФ. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба института.

Целью опроса стало определение отношения молодежи к соседним странам и выявление перспективных стран-партнеров для сотрудничества в различных сферах.

В данном исследовании приняли участие 589 человек от 14 до 28 лет со всех районов Кыргызстана. Также в данном опросе приняли участие люди старше 28 лет, которые составляют 14,4% от общего числа респондентов.

По данным опроса, 47,4% считают, что у Кыргызстана дружеские или же добрососедские отношения с Казахстаном, далее 16,8% считают, что с Китаем. Небольшая доля респондентов (2% и 1,5%) указали на положительные взаимоотношения с Узбекистаном и Таджикистаном. Также, 11,7% принявших участие в опросе считают, что Кыргызстан не имеет дружеских или добрососедских отношений ни с одной из граничащих с ним стран. Примечательно, что такой вариант выбрали 17,7% респондентов мужчин, в то время, как только 7,5% женщин выбрали такой же вариант. Остальные 20% выразили, что затрудняются ответить.

Интересное наблюдение можно увидеть в ответах по территориальному делению. Так, в регионах и городе Ош 3,8% респондентов считают, что Узбекистан и Кыргызстан имеют положительные отношения, в городе Бишкек таких людей не оказалось, никто из респондентов из Бишкека не выбрал Узбекистан, как таковую страну.

В рамках опроса участникам был задан вопрос касательно улучшения отношений за последние время у Кыргызстана с соседними странами. Большинство респондентов (28%) считают, что отношения с Узбекистаном изменились в лучшую сторону, 18,3% ответили, что с Китаем. Далее, по мнению 17% опрошенных, отношения улучшились с Казахстаном. В возрастном разрезе, по мнению респондентов в возрасте от 14 до 19 лет, странами с которыми улучшились отношения стали - Казахстан и Китай, по 22,8%, и Узбекистан - 20%. А вот среди остальных возрастных групп выделяется четкий выбор - Узбекистан.

На вопрос с кем в первую очередь Кыргызстану следует укреплять связи, 40% опрошенных ответили с Китаем, 28% с Казахстаном и 9% с Узбекистаном. Только 2,4% ответивших считают, что в первую очередь с Таджикистаном следует укреплять отношения. Респонденты до 28 лет выбрали Китай, тогда как опрошенные старше 28 лет указали Казахстан.

Далее участникам опроса были заданы вопросы, связанные с сотрудничеством Кыргызстана с соседними странами в сфере безопасности региона, экономики и культуры.

26% респондентов считают, что в сфере безопасности нужно укреплять связи с Китаем, 23% с Узбекистаном и 20% с Казахстаном. Только 7% участников считают Таджикистан приоритетным партнером в обеспечении безопасности региона. Если опрошенные до 24 лет преимущественно выбирают Китай, то респонденты старше указали Узбекистан.

В сфере культуры, по мнению большинства (46%) необходимо сотрудничать с Казахстаном, 17% с Китаем и 16% воздержались от ответа.

Продолжая разговор о культуре, был задан вопрос, относительно знаний об одной из предложенных культур. Молодые люди в основном отдают предпочтения в выборе Казахстана, а именно казахской культуре, как знакомой культуре. В гендерном, возрастном и территориальном разрезе, все также казахская культура является наиболее знакома респондентам во всех группах.

В определении страны, с которой необходимо и в первую очередь стоит налаживать связи в сфере экономики, абсолютное большинство (65%) молодых указали Китай.

Далее идет Казахстан (16%), член-партнер Кыргызстана в ЕАЭС. Наименее популярными странами считаются Узбекистан и Таджикистан.

"По итогам исследования можно сделать вывод, что на данный момент по мнению молодежи Казахстан является "страной-другом", Китай приоритетной страной в сфере безопасности и экономики, а Узбекистан в сфере безопасности. В ответах респондентов преобладали такие варианты, как "Таких стран нет", что может означать скептические настроения в отношении соседних стран и вариант "Затрудняюсь ответить", что может означать нерешительность в выборе, или же простое незнание внешнеполитической ситуации Кыргызстана", - сказали в пресс-службе.