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Премьер-министр провел совещание об итогах исполнения республиканского бюджета за январь-август 2017 годаПремьер-министр провел совещание об итогах исполнения республиканского бюджета за январь-август 2017 года

Комитет ЖК одобрил кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447441-ru.html

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Д.ф.н. Кусеин Исаев: Я поддерживаю кандидатуру Сооронбая Жээнбекова

12 сентября 2017, 20:00       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост председателя Национального банка КР, говорится на сайте парламента.
Члены комитета поинтересовались, какие изменения в работу финансового регулятора хочет ввести Кулматов. Кандидат ответил, что при вступлении в должность он не сильно поменяет кадровый состав.
"По своей природе Нацбанк - консервативный орган. Сейчас он работает результативно, поэтому я постараюсь не делать резких изменений", - сказал Кулматов.
Ранее Нацбанк возглавлял Толкунбек Абдыгулов. В августе его назначили первым вице-премьером Кыргызстана.
Кулматов занимает должность главы правления РКФР с 14 марта 2016 года. С 15 января 2014-го по 9 февраля 2016-го работал мэром Бишкека.
С 9 апреля 2010-го по 8 июля 2013 года возглавлял Государственную таможенную службу КР.
Председателя главного банка страны избирает Жогорку Кенеш по представлению президента.
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