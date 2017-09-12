Комитет ЖК одобрил кандидатуру Кулматова на пост главы Нацбанка

12 сентября 2017, 20:00 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике одобрил кандидатуру Кубанычбека Кулматова на пост председателя Национального банка КР, говорится на сайте парламента.

Члены комитета поинтересовались, какие изменения в работу финансового регулятора хочет ввести Кулматов. Кандидат ответил, что при вступлении в должность он не сильно поменяет кадровый состав.

"По своей природе Нацбанк - консервативный орган. Сейчас он работает результативно, поэтому я постараюсь не делать резких изменений", - сказал Кулматов.

Ранее Нацбанк возглавлял Толкунбек Абдыгулов. В августе его назначили первым вице-премьером Кыргызстана.

Кулматов занимает должность главы правления РКФР с 14 марта 2016 года. С 15 января 2014-го по 9 февраля 2016-го работал мэром Бишкека.

С 9 апреля 2010-го по 8 июля 2013 года возглавлял Государственную таможенную службу КР.

Председателя главного банка страны избирает Жогорку Кенеш по представлению президента.

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