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Премьер-министр провел совещание об итогах исполнения республиканского бюджета за январь-август 2017 года

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447440-ru.html

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Премьер-министр Сапар Исаков провел совещание

12 сентября 2017, 19:48       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел рабочее совещание об итогах исполнения республиканского бюджета КР за январь-август 2017 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Министр финансов Адылбек Касымалиев проинформировал о том, что за январь-август 2017 года общий объем доходов в республиканский бюджет составил 73 251,5 млн. сомов, или 100,1% от плана.
"В сравнении с аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились на 10 млрд 526,1 млн. сомов. Налоговые поступления составили 56 млрд 688,8 млн. сомов при плане 56 млрд 731,2 млн. сомов, что составляет 99,9% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов в денежном выражении составил 6 млрд 198,1 млн. сомов. Доля налоговых поступлений в объеме доходов составила 77,4%. В частности, по налоговой службе поступление составило 35 млрд 744,7 млн. сомов, или выполнение плана составило 99,5%. По таможенной службе поступление составило 20 млрд 944,1 млн. сомов, или выполнение плана составило 100,7%. Поступления взносов и отчислений на социальные нужды в республиканский бюджет, составляющие страховые суммы средств ОМС составили 1 млрд 678,1 млн. сомов, что составляет 123,6% от установленного плана", - сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.
По итогам совещания Исаков дал ряд поручений, направленных на своевременное и полное исполнение республиканского бюджета на 2017 год с учетом оптимизации неприоритетных расходов со стороны государственных органов.

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