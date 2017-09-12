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Глава Узбекистана Ш.Мирзиеев направил благодарственное послание А.Атамбаеву по итогам госвизита в Кыргызстан

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447439-ru.html

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12 сентября 2017, 19:31       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил благодарственное послание президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по итогам государственного визита в страну. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Аппарата президента.
"Этот визит стал поистине историческим событием в развитии традиционно тесных и дружественных отношений между нашими странами и народами, и несомненно, вывел узбекско-кыргызское сотрудничество на качественно новый уровень", - говорится в послании.
В послании отмечено, что прошедшие в искренней, открытой и доверительной обстановке продуктивные переговоры стали логическим продолжением бесед между главами государств в Самарканде, Пекине и Астане, а встречи с руководителями парламента и правительства Кыргызстана продемонстрировали общий решительный настрой на укрепление двусторонних партнерских связей и совместное продвижение проектов практического взаимодействия.
В благодарственном послании глава Узбекистана с удовлетворением отметил "прорывные" результаты состоявшегося визита на высшем уровне.
Констатируется, что подписание договора о государственной границе имеет историческое значение для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития во всем Центрально-азиатском регионе и стало возможным благодаря твердой политической воле глав двух государств, готовности учитывать интересы друг друга и находить взаимовыгодные решения непростых вопросов. Узбекская сторона выразила намерение в самые короткие сроки завершить работу по окончательному согласованию оставшихся участков госграниц.
"Искренне рад и благодарен вам за поддержку вопросов народной дипломатии, активизации контактов между парламентами, регионами и деловыми кругами, увеличения объемов торговли, реализации проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, а также совместных программ в культурно-гуманитарной сфере", - отмечается в послании.
Также глава Узбекистана сообщил, что поручил правительству Узбекистана разработать и принять в ближайшие дни "Дорожную карту" по обеспечению полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанию солидного пакета соглашений по итогам переговоров и встреч и поблагодарил за особую теплоту и добродушие, проявленное кыргызской стороной в ходе пребывания в Бишкеке.
Ш.Мирзиеев отметил, что высоко ценит активные усилия и личный вклад президента А.Атамбаева в развитие и укрепление братских отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
"С нетерпением ожидаю вашего ответного государственного визита в Узбекистан для продолжения нашего диалога, нацеленного на углубление узбекско-кыргызского многопланового сотрудничества", - говорится в письме.

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