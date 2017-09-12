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В правительстве отметили необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447438-ru.html

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12 сентября 2017, 19:41       Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Аппарата правительства.
Глава правительства сообщил, что прошедший госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан стал знаковым событием, и правительству КР необходимо принять максимальные меры по успешной реализации всех договоренностей между главами двух государств.
С.Исаковым отмечена необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы по оставшимся участкам.
В ходе совещания министр экономики Артем Новиков проинформировал главу правительства о подготовке к проведению бизнес-форума и выставки товаров народного потребления Кыргызстана, планируемых в рамках ответного госвизита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

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