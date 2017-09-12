В правительстве отметили необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

12 сентября 2017, 19:41 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Аппарата правительства.

Глава правительства сообщил, что прошедший госвизит президента Узбекистана в Кыргызстан стал знаковым событием, и правительству КР необходимо принять максимальные меры по успешной реализации всех договоренностей между главами двух государств.

С.Исаковым отмечена необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы по оставшимся участкам.

В ходе совещания министр экономики Артем Новиков проинформировал главу правительства о подготовке к проведению бизнес-форума и выставки товаров народного потребления Кыргызстана, планируемых в рамках ответного госвизита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.