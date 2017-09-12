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Премьер-министр провел совещание об итогах исполнения республиканского бюджета за январь-август 2017 годаПремьер-министр провел совещание об итогах исполнения республиканского бюджета за январь-август 2017 годаВ правительстве отметили необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницыВ правительстве отметили необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 249 фактов незаконной вырубки деревьев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447437-ru.html

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12 сентября 2017, 19:43       Комментарии

С начала 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 249 фактов незаконной вырубки деревьев. Об этом 12 сентября на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Департамента развития лесных экосистем Элдияр Шерипов.
По его словам, все материалы по данным фактам переданы в правоохранительные органы, которые проводят необходимые мероприятия.
Он также напомнил, что за самовольную вырубку деревьев и кустарников в парках, заповедниках, зеленых зонах городов, защитных лесных полос и так далее предусмотрено административное наказание и штраф.
Как сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, на территории лесных хозяйств по республике проживают порядка 200 тыс. человек. "Наши сотрудники совместно с местными органами власти активно проводят работу по охране лесов в местах проживания на этих территориях", - сказал он.

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