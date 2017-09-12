С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 249 фактов незаконной вырубки деревьев

12 сентября 2017, 19:43 Комментарии

С начала 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 249 фактов незаконной вырубки деревьев. Об этом 12 сентября на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Департамента развития лесных экосистем Элдияр Шерипов.

По его словам, все материалы по данным фактам переданы в правоохранительные органы, которые проводят необходимые мероприятия.

Он также напомнил, что за самовольную вырубку деревьев и кустарников в парках, заповедниках, зеленых зонах городов, защитных лесных полос и так далее предусмотрено административное наказание и штраф.

Как сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, на территории лесных хозяйств по республике проживают порядка 200 тыс. человек. "Наши сотрудники совместно с местными органами власти активно проводят работу по охране лесов в местах проживания на этих территориях", - сказал он.