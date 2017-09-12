Более 140 спортсменов Таджикистана выступят на Азиатских играх-2017

12 сентября 2017, 18:58 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В столице Туркменистана Ашхабаде 17-27 сентября состоятся V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Азиатские игры в помещениях - это состязания, проводимые под патронажем Олимпийского совета Азии. В 2013 году Азиатские игры в помещениях объединены с Азиатскими играми по боевым искусствам в единое мероприятие. В Азиатских играх в помещениях соревнования проходят по тем видам, которые не входят в олимпийскую программу, но при этом имеют достаточную зрелищность для того, чтобы заинтересовать телевидение, и не являются видами спорта, по которым проводятся соревнования в рамках Азиатских игр или Зимних Азиатских игр.

V Азиатские игры – беспрецедентны в своём роде. Во-первых, они выходят за рамки континентальных, в них примут участие спортсмены из 62 государств Азии и Океании, кроме того будет побит рекорд и по количеству видов спорта - 21.

Соревнования пройдут по шахматам, футзалу, теннису, муай-таю (тайский бокс), самбо, курашу, джиу-джитсу, боулингу, велогонкам на треке, плаванию в 50-метровом бассейне, легкой атлетике, тяжелой атлетике (пауэрлифтинг), баскетболу, таэквон-до (WTF), спортивным танцам, кикбоксингу. А также: конкуру, борьбе на поясах, спортивной борьбе (греко-римская и вольная), бильярду и туркменской национальной борьбе.

Общее количество гостей, которые, как ожидается, приедут в Ашхабад для участия в Азиаде-2017 – более 6 тысяч, включая спортсменов, представителей средств массовой информации и др.

Как сообщили нам в НОК РТ, сборная Таджикистана на Азиатских играх будет многочисленной. В нее вошли спортсмены с наилучшими результатами. В составе нашей команды выступят 147 спортсменов – 130 мужчин и 17 женщин. Финансирование осуществлялось за счет НОК РТ и Федераций по видам спорта. Наши спортсмены выступят в таких видах спорта как шахматы, муай-тай, самбо, кураш, джиу-джитсу, легкая атлетика, таэквон-до (WTF), кикбоксинг, борьба на поясах, спортивная борьба.

Прошлые состязания прошли в Инчхоне (Южная Корея), в них выступила и сборная Таджикистана. Таджикистан в соревнованиях представляли 23 спортсмена в четырех видах спорта - кикбоксинге, кураше, муай-тае и киберспорте.

Золотую медаль выиграл Парвиз Собиров, выступивший в соревнованиях по борьбе кураш. Серебряную медаль завоевал другой таджикский курашист Саиджалол Саидов (90 кг).

Представители кикбоксинга также принесли в копилку сборной Таджикистана две медали. Зухро Холова (52 кг) в разделе лоу-кик выиграла серебряную награду. Бронзу завоевала Ганджина Хабибуллоева (55 кг) в разделе пойнт-файтинг. В общекомандном зачете Таджикистан занял 16 место с 4 медалями.

Первое место у сборной Китая, завоевавшей 52 медали, из них 29 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых. На втором месте - сборная Южной Кореи, на счету у которой 67 медалей, 21 золото, 27 серебряных и 19 бронзовых медалей. Командная бронза Игр-2013 у сборной Вьетнама, завоевавшей 27 медалей. Информацию об этом распространило агентства "Азия плюс".