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Президент Казахстана предложил создать исламскую G-20

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447434-ru.html

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12 сентября 2017, 19:03       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Нурсултан Назарбаев предложил создать форум из 15 передовых стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в формате "Большой двадцатки", сообщает интернет-ресурс Zakon.kz.
"Я призываю вас всех к сотрудничеству в сфере исламского финансирования. В этой связи хотел бы сказать, что есть огромный потенциал у Исламского банка развития. Надо развивать "зеленые" технологии и финансировать науку и инновации. В этом направлении есть возможности у Центра "зеленых" технологий и инвестиции, который будет создан за три месяца на базе ЭКСПО-2017. Мы должны развивать аграрную науку, внедрять новые технологий, продовольственную безопасность", — сказал Президент, выступая на первом Саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.
Он предложил создать форум, по модели G-20, а также неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире.
"Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий — очень важно для нас. В этой связи, мы должны еще развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это позволит развиваться всему исламскому миру", — подчеркнул Президент.
Глава государства также отметил, что странам ОИС необходимо развивать отношения между исламским обществом и представителями других религий, чтобы сближать исламский мир с Западом.
"По-моему, надо отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию, — сказал президент Казахстана. — Мы готовы делиться казахстанским опытом по сохранению межнационального и межконфессионального развития. Как вы знаете, в нашей стране живут очень много этнических групп, и мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Там встречаются представители разных конфессии. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году".
Он обратил внимание собравшихся на то, что развитие науки и технологий обеспечивается только тогда, когда есть мир и стабильность. И Казахстан в данное время, как непостоянный член Совета безопасности ООН, уделяет этому особое значение.
"Вы знаете миротворческую роль Казахстана. Мы закрыли Семипалатинский полигон, об этом вы знаете. Мы отказались от ядерного арсенала и хотим, чтобы это сделали все страны. Мы говорим о том, что должны сохранять мир и стабильность в Ближнем Востоке и, в целом, странах исламского мира. В прошлом году на саммите в Стамбуле с Президентом Турции начали как-раз такую инициативу — мир в исламском мире. Я думаю, нас поддержат другие государства", — заключил он.

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