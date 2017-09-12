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В Таджикистане с 1 октября подорожает электроэнергия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tadzhik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447433-ru.html

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12 сентября 2017, 19:06       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Население Таджикистана с 1 октября этого года будет платить за свет по новым тарифам. Соответствующее постановление подписал председатель правительства республики Эмомали Рахмон 29 августа, сообщает агентство "Азия плюс".
Документом постановляется утвердить тарифы на электроэнергию всем категориям потребителей, кроме ГУП "Таджикская алюминиевая компания".
В частности, для населения предлагается повысить тарифы за потребленную электроэнергию на 15%, с нынешних 14,65 дирамов - до 16,85 дирамов за один киловатт час с учетом НДС.
Тарифы для промышленных и непромышленных потребителей составят 40,99 дирамов, для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов – 16,85 дирам, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ – 5, 86 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 16,85 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 5,8 дирамов.
Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составят 101,54 дирамов за киловатт (для небюджетной сферы) и 30,15 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений).
Антимонопольной службе при правительстве РТ и ОАХК "Барки точик" поручается совместно внести соответствующие изменения в прейскурант от 1 октября 2016 года в соответствии с нынешним постановлением.
Между тем, в ОАХК "Барки точик" не подтверждают, но в то же время не опровергают повышение тарифов на электроэнергию.
В феврале этого года правительство Таджикистана поручило соответствующим структурам повысить тарифы на электроэнергию для некоторых категорий потребителей. Населения тогдашнее повышение не коснулось.
Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП "Таджикская алюминиевая компания" (ТАЛКО) – остаются неизменными: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

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