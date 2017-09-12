Премьер-министр КР: Большая часть сведений госорганов будут доступны для населения

12 сентября 2017, 19:00 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Я, как премьер-министр Кыргызстана официально заявляю, что вся необходимая информация, которая ранее была недоступна, будет открыта", - заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, выступая на презентации нового мобильного приложения Namba One.

Глава правительства заявил, что приложение Namba One очень удобное для получения всех необходимых услуг населению.

"Я хочу официально заявить, что мы закрытые сведения будем открывать. Все данные, которые должны быть достоянием общественности будут открыты. К примеру, если человек покупая машину, хочет узнать, не состоит ли эта машина в аресте и так далее, эта информация будет в доступе", - сказал Исаков.

Задача государства, как он отметил, довести интернет в каждое село, и чтобы оно было дешевым. "Мы должны дать толчок бизнесу, чтобы бизнес развивался. Предпримем самые главные шаги и обеспечим инфраструктурой, то все остальное сделает бизнес", - резюмировал он.