Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +17°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Казахстана предложил создать исламскую G-20Президент Казахстана предложил создать исламскую G-20Более 140 спортсменов Таджикистана выступят на Азиатских играх-2017Более 140 спортсменов Таджикистана выступят на Азиатских играх-2017

Премьер-министр КР: Большая часть сведений госорганов будут доступны для населения

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447431-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр провел совещание об итогах исполнения республиканского бюджета за январь-август 2017 года

Главе ОТРК пришлось одолжить кредитку у советника премьер-министра, чтобы купить кофе в АУЦА

Выборы-2017: Каждый из 13 кандидатов успел потратить больше 1 млн сомов

Численность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2,5 млн человек

Премьер-министр Сапар Исаков провел совещание

12 сентября 2017, 19:00       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Я, как премьер-министр Кыргызстана официально заявляю, что вся необходимая информация, которая ранее была недоступна, будет открыта", - заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, выступая на презентации нового мобильного приложения Namba One.
Глава правительства заявил, что приложение Namba One очень удобное для получения всех необходимых услуг населению.
"Я хочу официально заявить, что мы закрытые сведения будем открывать. Все данные, которые должны быть достоянием общественности будут открыты. К примеру, если человек покупая машину, хочет узнать, не состоит ли эта машина в аресте и так далее, эта информация будет в доступе", - сказал Исаков.
Задача государства, как он отметил, довести интернет в каждое село, и чтобы оно было дешевым. "Мы должны дать толчок бизнесу, чтобы бизнес развивался. Предпримем самые главные шаги и обеспечим инфраструктурой, то все остальное сделает бизнес", - резюмировал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум