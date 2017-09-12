Джумакадыров поручил в месячный срок принять неотложные меры по снижению количества ДТП

12 сентября 2017, 19:22 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров сегодня провел рабочее совещание о ходе исполнения государственными органами Плана мероприятий по реализации Комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На совещании Джумакадыров подчеркнул недостаточность принимаемых мер по обеспечению дорожной безопасности в стране и отметил высокий уровень количества дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.

По словам вице-премьер-министра, в сложившейся ситуации Правительству необходимо принять неотложные меры для сохранения жизни и здоровья граждан страны.

Джумакадыров напомнил, что прошло две недели после рабочего совещания, в ходе которого Премьер-министром были даны указания руководителям задействованных государственных органов по неукоснительной реализации всех мероприятий в установленные Планом сроки.

Вице-премьер-министр отметил, что сроки исполнения трети мероприятий, заложенных в Плане истекают в конце сентября текущего года, в связи с чем поручил соответствующим государственным органам активизировать свою деятельность в данном направлении.

Руководители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта и дорог, Министерства образования и науки и Государственной регистрационной службы представили информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности по линии своих государственных органов.

Заслушав промежуточные отчеты о проделанной работе, вице-премьер-министр отметил, что работа министерствами и ведомствами ведется на недостаточном уровне.

Джумакадыров особо отметил, что руководители государственных органов будут нести персональную ответственность за халатное отношение и несвоевременную реализацию Плана мероприятий.

Соответствующим государственным органам поручено в месячный срок принять неотложные меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий в стране.

Министерству внутренних дел поручено в оперативном порядке принять меры в рамках обеспечения дорожной безопасности и завершить работу по повышению потенциала и эффективности работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.

Кроме того, совместно с Министерством транспорта и дорог поручено завершить работу по установке вызывных пешеходных светофорных объектов, линий дорожных разметок для пешеходов и транспортных средств (зебры), дорожных знаков.

Министерству транспорта и дорог поручено в срочном порядке проработать вопрос установки на автомобильных дорогах разделительных барьеров (парапетов) и усилить работу по модернизации дорожной инфраструктуры.

Руководителям государственных органов, задействованных в Плане мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности КР, поручено взять на личный контроль ход исполнения данного Плана.