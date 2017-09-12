Исаков провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Мирзиеева в КР

12 сентября 2017, 19:26 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Исаков отметил, что прошедший государственный визит президента Узбекистана в Кыргызстан стал знаковым событием, и правительству КР необходимо принять максимальные меры по успешной реализации всех договоренностей между главами двух государств.

Премьер-министром было отмечено, что правительствами двух стран подготовлены и утверждены планы мероприятий по реализации указанных договоренностей, и поручил руководителям государственных органов Кыргызстана своевременно и качественно исполнять все пункты, которые отражены в Межведомственном рабочем плане.

Кроме того, главой правительства была отмечена необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы по оставшимся участкам.

В ходе совещания министр экономики Артем Новиков проинформировал главу правительства о подготовке к проведению бизнес-форума и выставки товаров народного потребления Кыргызстана, планируемых в рамках ответного государственного визита Президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева в Республику Узбекистан.