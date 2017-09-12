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Глава Узбекистана Ш.Мирзиеев направил благодарственное послание А.Атамбаеву по итогам госвизита в КыргызстанГлава Узбекистана Ш.Мирзиеев направил благодарственное послание А.Атамбаеву по итогам госвизита в КыргызстанДжумакадыров поручил в месячный срок принять неотложные меры по снижению количества ДТПДжумакадыров поручил в месячный срок принять неотложные меры по снижению количества ДТП

Исаков провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе госвизита Мирзиеева в КР

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447429-ru.html

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Премьер Исаков провел совещание с полпредами правительства в областях

12 сентября 2017, 19:26       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел совещание по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в КР. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Исаков отметил, что прошедший государственный визит президента Узбекистана в Кыргызстан стал знаковым событием, и правительству КР необходимо принять максимальные меры по успешной реализации всех договоренностей между главами двух государств.
Премьер-министром было отмечено, что правительствами двух стран подготовлены и утверждены планы мероприятий по реализации указанных договоренностей, и поручил руководителям государственных органов Кыргызстана своевременно и качественно исполнять все пункты, которые отражены в Межведомственном рабочем плане.
Кроме того, главой правительства была отмечена необходимость дальнейшей активизации работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы по оставшимся участкам.
В ходе совещания министр экономики Артем Новиков проинформировал главу правительства о подготовке к проведению бизнес-форума и выставки товаров народного потребления Кыргызстана, планируемых в рамках ответного государственного визита Президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева в Республику Узбекистан.

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