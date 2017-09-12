День 12 Сентября: Бакиев лишился единственного кормильца

12 сентября 2017, 19:09 Комментарии

Сегодня пресс-служба президента сообщила о встрече Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным. Встреча президентов планируется 14 сентября в городе Сочи.

В июне 2017 года состоялся государственный визит Атамбаева в Россию, а 15 августа состоялся телефонный разговор между президентами. Как сообщает пресс-служба, на встрече планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии ЕАЭС.

И, конечно, не стоит исключать, что одной из основных тем разговора должны стать предстоящие 15 октября президентские выборы...

Неизвестными остаются обстоятельства попытки женщины пройти в здание Верховного суда с патроном от снайперской винтовки Драгунова.

В милиции сообщили, что сотрудники УВД Первомайского района 8 сентября задержали гражданку России Р.Н., 1977 года рождения, у которой при досмотре на входе в здание Верховного суда был обнаружен и изъят патрон калибра 7.62 мм. Первоначально источники сообщили, что эта женщина из Донбасса (Украина).

На следующий день Верховный суд сообщил, что гражданка России носила патрон в качестве талисмана. Женщину задержали осуществляющие охрану здания солдаты Национальной гвардии, вход которого оборудован металлодетектором. Она приходила в Верховный суд для участия в судебном процессе в качестве одной из сторон. А 8 сентября она пришла в Верховный суд для получения судебного акта.

Остается неизвестным, как сотрудники УВД Первомайского района 8 сентября задержали гражданку России при входе в здание Верховного суда. Но уголовное дело возбуждено...

Семья бывшего президента Курманбека Бакиева лишилась единственного официального кормильца - нынешняя супруга Назгуль Толомушова уволилась с должности директора республиканского унитарного предприятия "Отель Минск".

Как пишут белорусские СМИ, директор нечасто бывала на работе, проводя много времени в отгулах и больничных.

Сам Бакиев зарплату своей жены приводил как пример того, что живет на честно заработанные деньги.

После 2010 года примерно 50 человек из ближайшего окружения Бакиева получили белорусские паспорта. Условия были настолько благоприятными, что в Минске незамеченным остались обвинения МВД КР об убийстве гражданина Алманбета Анапияева из числа лиц из окружения К. Бакиева. Похоже, отгулы и больничные дошли до таких масштабов, что терпение Лукашенко иссякло.