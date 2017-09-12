Днем дожди — погода по Кыргызстану на 13 сентября

12 сентября 2017, 19:04 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В среду, 13 сентября, ночью в республике осадков не будет, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, днем в горных районах вероятны слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.

В Чуйской области ночью будет 7-12 градусов тепла, днем +22...+27.

В Таласской области ночная температура составит +6...+11, дневная - 21-26 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 11-17 градусов со знаком "плюс", днем +23...+29.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +18...+23.

В Нарынской области ночью +3...+8, днем воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля.

В Оше ночью 13-15 со знаком "плюс", днем +25...+27.

В Бишкеке ночью +10...+12, днем прогнозируется 24-26 градусов тепла.

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