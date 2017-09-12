В гостинице на правительственной трассе задымление — работают пожарные

12 сентября 2017, 19:07 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В гостинице на проспекте Чингиза Айтматова произошло задымление, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.

Пожарные расчеты выехали на место в 18.22.

"Задымление наблюдается в одноэтажной гостинице, но пожара нет. Пожарные пытаются выяснить причину", - рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия никто не пострадал.

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