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В гостинице на правительственной трассе задымление — работают пожарные

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447426-ru.html

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12 сентября 2017, 19:07       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В гостинице на проспекте Чингиза Айтматова произошло задымление, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МЧС.
Пожарные расчеты выехали на место в 18.22.
"Задымление наблюдается в одноэтажной гостинице, но пожара нет. Пожарные пытаются выяснить причину", - рассказали в пресс-службе.
В результате происшествия никто не пострадал.
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