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Президент Туркменистана поручил ускорить сбор хлопка

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447425-ru.html

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12 сентября 2017, 18:55       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании дал ряд конкретных поручений по повышению темпов уборки хлопка и обеспечению высокого уровня проведения этой важной сельскохозяйственной кампании, сообщило "Тренд" со ссылкой на туркменское правительство.
"Государство создаёт все условия для выращивания щедрых урожаев сельскохозяйственных культур, землевладельцы и арендаторы обеспечиваются в полном объёме высококачественными семенами, минеральными удобрениями, мощной техникой, водой", - приводятся в информации слова туркменского главы. Гурбангулы Бердымухамедов указал на необходимость полного соответствия работ, проводимых на земледельческих угодьях, требованиям времени и агротехническим нормам, на важность рационального использования земельных и водных ресурсов и поручил активизировать темпы уборки хлопка.
В этом году государственный заказ традиционно составляет 1 млн. 50 тыс. тонн хлопка-сырца. Страда началась в конце августа.
Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.
В 2016 году были собраны 1 млн. 71 тыс. тонн.

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