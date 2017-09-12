Президент Туркменистана поручил ускорить сбор хлопка

12 сентября 2017, 18:55 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании дал ряд конкретных поручений по повышению темпов уборки хлопка и обеспечению высокого уровня проведения этой важной сельскохозяйственной кампании, сообщило "Тренд" со ссылкой на туркменское правительство.

"Государство создаёт все условия для выращивания щедрых урожаев сельскохозяйственных культур, землевладельцы и арендаторы обеспечиваются в полном объёме высококачественными семенами, минеральными удобрениями, мощной техникой, водой", - приводятся в информации слова туркменского главы. Гурбангулы Бердымухамедов указал на необходимость полного соответствия работ, проводимых на земледельческих угодьях, требованиям времени и агротехническим нормам, на важность рационального использования земельных и водных ресурсов и поручил активизировать темпы уборки хлопка.

В этом году государственный заказ традиционно составляет 1 млн. 50 тыс. тонн хлопка-сырца. Страда началась в конце августа.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии.

В 2016 году были собраны 1 млн. 71 тыс. тонн.