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Главе ОТРК пришлось одолжить кредитку у советника премьер-министра, чтобы купить кофе в АУЦА

Источник:
http://kabar.kg/news/glave-otr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447424-ru.html

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12 сентября 2017, 18:37       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Генеральному директору ОТРК Илиму Карыпбекову пришлось одолжить банковскую карточку у советника премьер-министра, чтобы купить кофе в Американском университете в Центральной Азии. Об этом он сообщил во время презентации первого приложения в Кыргызстане "Namba one", которую открыл премьер-министр Сапар Исаков.
Как рассказал Карыпбеков, пока ждал начала презентации нового приложения "Namba one" они захотели купить кофе. "Но оказалось, что в АУЦА отсутствует наличная форма платежа. И нам пришлось попросить банковскую карту у советника премьер-министра Бермет, чтобы купить кофе", - сказал он.
Глава ОТРК отметил, сегодня весь мир переходит на цифровой формат работы. Все услуги доступны в онлайн режиме. "И ОТРК одним из первых перешел на такую форму работы. Теперь все предоставляемые нашим телеканалом услуги доступны в онлайн режиме", - сказал Карыпбеков

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