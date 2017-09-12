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В Бишкеке пройдет Азиатский земельный форум и региональная Ассамблея коалиции земли

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447423-ru.html

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12 сентября 2017, 18:42       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Азиатский Земельный Форум и Региональная Ассамблея Международной Коалиции Земли пройдет в Кыргызстане с 12 по 15 сентября 2017 года на тему: "Управление земельными ресурсами ориентированное на человека: Обеспечение прав пользования общинными землями для улучшения средств существования местных сообществ".
Форум ориентирован на поиск путей улучшения управления землепользованием сельскохозяйственных и лесных угодий для улучшения средств существования сельских сообществ.
Проведение Земельного Форума МКЗ - Азия в Кыргызстане даст возможность обсудить результаты и задачи по реализации инициатив местных сообществ Азии, включая земельную реформу и имеющиеся проблемы в области земельной политики в регионе Центральной Азии, а также предоставит возможность участникам обменяться идеями по имеющейся передовой практике и укрепить сотрудничество между членами МКЗ в Азии.
В работе Форума примут участие более 100 делегатов организаций членов МКЗ из Италии, Индии, Пакистана, Монголии, Эфиопии, Индонезии, Бангладеш, Камбоджи, Филиппин, Непала и Казахстана, а также депутаты Жогорку Кенеша, представители Правительства и государственных структур Кыргызстана.
Мероприятие организуется Ассоциацией лесопользователей и землепользователей Кыргызстана и Международной Коалицией Земли - Азия (ILC) при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD), Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

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