В Бишкеке столкнулись три авто. Часть рамы "Митсубиши" лежит на обочине

12 сентября 2017, 18:19 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в центре Бишкека примерно в 17:00 на пересечении улиц Абдрахманова и Абдымомунова произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварию вблизи пешеходного перехода попали три автомобиля марок "Митсубиши", "Хонда Фит" и " Хонда Степвагон". Об этом "ВБ" сообщили очевидцы.

По их данным, жертв и пострадавших нет. Водители поврежденных автомобилей стоят возле своего транспорта. Пока сотрудники патрульной милиции на место ДТП не прибыли. Как отмечают очевидцы, авария не особо повлияла на проходимость на данном участке дороги.

В свою очередь в столичном управлении патрульной милиции сообщили, что сообщения о дорожно-транспортном происшествии на данном участке не поступало. Возможно, владельцы автомобилей решили уладить конфликт на месте.