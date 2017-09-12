Восхитительно! Побывавший в 50 странах турист снял ролик о Кыргызстане

12 сентября 2017, 18:15 Комментарии

Видеомейкер Пит Рожвунгсурия из Таиланда, чьи работы публиковались на главных страницах National Geographic, BBC и Fubiz, представил красочный ролик о Кыргызстане.

Своим новым видео кинематографист поделился с редакцией Sputnik. Ролик под названием "Живите в Кыргызстане" вошел в серию туристических фильмов автора, которые он снял в 37 странах.

"Кыргызстан - одна из неуслышанных стран мира. Не утруждайте себя правописанием и произношением ее названия. Это государство - одно из самых доступных для путешествий в Средней Азии и одно из самых полезных. Альпийские луга и нетронутые озера здесь повсюду... Отправившись в поход, вы, несомненно, захотите проводить ночи на природе, наблюдая за миллионами звезд", - говорится в описании к видео.

Корреспонденту Sputnik Кыргызстан "цифровой кочевник" рассказал, что побывал в республике в конце августа.

"Я объездил около 50 государств, но поездка в вашу страну стала одной из самых запоминающихся. Мне удалось побывать на озерах Сон-Куль и Иссык-Куль, в труднодоступном Ала-Куле, живописном Арсланбобе и Оше. Не мог проехать мимо Каракола и Каджи-Сая... Все места были удивительно красивы и манили своей живописью", - признался автор видео.

Дизайнер и кинематографист Пит Рожвунгсурия родом из Таиланда. Он путешествует по миру и снимает туристические видеоролики.

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