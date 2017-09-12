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Абулгазиев назначен первым замглавы аппарата президента

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447419-ru.html

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Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента

12 сентября 2017, 18:20       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Мухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента КР, сообщила пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.
С конца августа прошлого года Абулгазиев занимал должность советника президента, до этого был первым вице-премьером, а ранее - председателем Социального фонда КР.
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