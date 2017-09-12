Абулгазиев назначен первым замглавы аппарата президента

12 сентября 2017, 18:20 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Мухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента КР, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.

С конца августа прошлого года Абулгазиев занимал должность советника президента, до этого был первым вице-премьером, а ранее - председателем Социального фонда КР.

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