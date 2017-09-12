Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Восхитительно! Побывавший в 50 странах турист снял ролик о КыргызстанеВосхитительно! Побывавший в 50 странах турист снял ролик о КыргызстанеВ Джалал-Абадской области милиционеры изъяли более 80 кг марихуаныВ Джалал-Абадской области милиционеры изъяли более 80 кг марихуаны

Исаков презентовал первое универсальное мобильное приложение в КР "Namba One"

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447418-ru.html

Похожие новости

Абулгазиев назначен первым замглавы аппарата президента

Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента

Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента

Мухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента

Премьер-министр Сапар Исаков провел совещание

12 сентября 2017, 18:04       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. В Бишкеке в Американском университете в Центральной Азии состоялась презентация первого универсального мобильного приложения в Кыргызстане "Namba One". Презентацию открыл премьер-министр Сапар Исаков.
Мобильное приложение представил инвестиционный холдинг "Tech Farm".
Namba One - первое мобильное приложение, которое позволяет общаться, читать новости и интересную информацию, а также покупать и оплачивать товары и услуги.
"Я верю, что наше сотрудничество с бизнесом будет способствовать дальнейшей эффективной реализации проекта "Таза коом". Мы видим, что бизнес начал реагировать на озвученные правительством идеи по реализации программы цифровой трансформации государства. Бизнес подключился к работе госорганов, где-то дополняя наши усилия, где-то опережая нас", - сказал Исаков.
Как признался премьер, ему приятно, что сегодня молодые люди создают такие проекты. "Я загрузил на свой телефон это приложение и изучил его. Вы дарите людям удобство, облегчаете людям жизнь. С помощью приложения Namba One можно все услуги получать, не выходя из дома. Это здорово", - сказал Исаков.
Руководитель проекта Нурсултан Кенешбеков рассказал, что в Namba One собраны самые нужные полезные приложения. Он отметил, что данное приложение оптимизирует взаимодействие бизнес-сектора и государства, позволяя гражданам получить онлайн-доступ к необходимой информации по госуслугам. Он считает, что приложение будет пользоваться успехом, несмотря на высокую конкуренцию на рынке мессенджеров и соцсетей.
"Нам под силу стать дополнительным коммуникационным инструментом, в котором есть все, что нужно современному пользователю", - сказал Кенешбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум