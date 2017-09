Исаков презентовал первое универсальное мобильное приложение в КР "Namba One"

12 сентября 2017, 18:04 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. В Бишкеке в Американском университете в Центральной Азии состоялась презентация первого универсального мобильного приложения в Кыргызстане "Namba One". Презентацию открыл премьер-министр Сапар Исаков.

Мобильное приложение представил инвестиционный холдинг "Tech Farm".

Namba One - первое мобильное приложение, которое позволяет общаться, читать новости и интересную информацию, а также покупать и оплачивать товары и услуги.

"Я верю, что наше сотрудничество с бизнесом будет способствовать дальнейшей эффективной реализации проекта "Таза коом". Мы видим, что бизнес начал реагировать на озвученные правительством идеи по реализации программы цифровой трансформации государства. Бизнес подключился к работе госорганов, где-то дополняя наши усилия, где-то опережая нас", - сказал Исаков.

Как признался премьер, ему приятно, что сегодня молодые люди создают такие проекты. "Я загрузил на свой телефон это приложение и изучил его. Вы дарите людям удобство, облегчаете людям жизнь. С помощью приложения Namba One можно все услуги получать, не выходя из дома. Это здорово", - сказал Исаков.

Руководитель проекта Нурсултан Кенешбеков рассказал, что в Namba One собраны самые нужные полезные приложения. Он отметил, что данное приложение оптимизирует взаимодействие бизнес-сектора и государства, позволяя гражданам получить онлайн-доступ к необходимой информации по госуслугам. Он считает, что приложение будет пользоваться успехом, несмотря на высокую конкуренцию на рынке мессенджеров и соцсетей.

"Нам под силу стать дополнительным коммуникационным инструментом, в котором есть все, что нужно современному пользователю", - сказал Кенешбеков.