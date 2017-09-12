Кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков: Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции

12 сентября 2017, 17:28 Комментарии

Кандидат на должность президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков во время поездки на встречу с избирателями в Токтогульском районе Жалал-Абадской области остановился в ущелье Чычкан, где побеседовал с пасечниками, изготавливающими известный своими вкусовыми качествами и лечебными свойствами токтогульский мед.

Сооронбай Жээнбеков испробовал мед, предложенный пасечниками, и отметил, что в Кыргызстане из года в год растет потребление и изготовление меда.

"Кыргызский мед заслуженно занимает первые места на многих международных конкурсах, у него прекрасные вкусовые качества, он изготовляется в экологически чистых условиях. Токтогульский, ат-башинский, иссык-кульский, базар-коргонский, кара-кульжинский, алайский, кеминский мед - все они имеют большую ценность на международном рынке. В Кыргызстане в год производится 7 тысяч тонн меда", - отметил кандидат.

Он констатировал, что граничащий с Кыргызстаном СУАР потребляет в год 10 тысяч тонн меда, Китай 400 тысяч тонн меда и Кыргызстан работает в направлении наращивания экспортного потенциала, в том числе и экспорта меда, так как имеется большой спрос на кыргызский экологически чистый мед.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции. "На сегодня система фитосанитарного и ветеринарного контроля приведена в соответствие с международными стандартами. Уже готова инфраструктура для экспорта - мы обновили практически все ветеринарные, фитосанитарные лаборатории и пропускные пункты на границах. Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13 процентов, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30 процентов. Сельхозпроизводители без всяких препятствий могут поставлять свою продукцию как на рынки ЕврАзЭс, так и стран Европы и в КНР", - заключил Сооронбай Жээнбеков.