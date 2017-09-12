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В ЖК возмущены бездарностью КР в распределении квот в ЕАЭС по экспорту

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366199_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447416-ru.html

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12 сентября 2017, 17:46       Комментарии

В Жогорку Кенеше возмущены бездарностью представителей Кыргызстана в комиссии ЕАЭС в распределении квот на импорт и экспорт товаров. Свое возмущение выразил сегодня, 12 сентября, депутат Азамат Арапбаев на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.
На недавнем заседании парламента при утверждении кабинета министров было озвучено об улучшении условий для кыргызстанких фермеров и поднятии конкурентоспособности отечественных предприятий по сравнению другими странами.
Недавно депутат получил письмо от министра экономики Артема Новикова о решении комиссии ЕАЭС, в котором говорится об экспорте мяса из Кыргызстана. В частности, экспорт мяса крупного скота составляет 3,5 тонны, столько же свинины и 58 тыс. тонн мяса птиц. Если сравнивать с Россией, то ее экспорт составляет 570 тыс. тонн, что в 160 раз больше. "Но я вопрос поднимал не по квотам, мы аграрная страна и можем производить мясо и другую сельхозпродукцию в огромном количестве. Мы освободили фермеров от налога на землю и так далее, но рынок на сегодняшний день не урегулирован, и такие страны, как Китай, Бразилия, находясь за десятки тысяч километров, могут конкурировать с нашими производителями", - сказал он.
Арапбаев отметил, что местным фермерам можно помочь только таможенными налоговыми пошлинами. И привел в пример Турцию, которая запретила импорт мяса и в настоящее время их сельские жители живут не хуже, чем городские.
Он отметил, что требовал от Минэкономики дать предложение ограничить ввоз мяса из других стран и дать стимул отечественным производителям. "В понимании министра он только может квоты распределять в комиссии ЕАЭС, с какого потолка они взяли эти цифры? Скажите, пожалуйста, это правильное распределение?" - спросил он у замминистра экономики Баккельди Тюменбаева.
Замминистра согласился с тем, что принцип распределения был неправильным.
На что депутат предложил ему обратиться в правительство и узнать, чем занимаются представители КР в комиссии ЕАЭС, а также он заподозрил коррупцию в вышеперечисленных цифрах или же некомпетентность этих представителей.
Тюменбаев пообещал разобраться и ответить ему письменно.

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