Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке столкнулись три авто. Часть рамы "Митсубиши" лежит на обочинеВ Бишкеке столкнулись три авто. Часть рамы "Митсубиши" лежит на обочинеВосхитительно! Побывавший в 50 странах турист снял ролик о КыргызстанеВосхитительно! Побывавший в 50 странах турист снял ролик о Кыргызстане

Дело Текебаева. Суд просят принять во внимание план Дома правительства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366204_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447415-ru.html

Похожие новости

Премьер Исаков провел совещание с полпредами правительства в областях

Атамбаев: Правительство должно добиться, чтобы Кумтор перестал быть предметом политических игр

В Бишкеке начальники штабов ВС СНГ обсудили вопросы безопасности

Депутаты снова поднимают вопрос о дороговизне авиабилетов Бишкек - Ош

Кандидат в президенты КР С.Жээнбеков: Моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу, она складывалась годами из чаяний и надежд простых людей

12 сентября 2017, 18:16       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Бишкекском городском суде продолжается процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас адвокаты подсудимых просят суд приобщить к материалам дела архитектурный план Дома правительства.
В частности, особое внимание защита просит обратить на планировку третьего этажа здания, так как здесь в 2010 году располагались кабинеты членов временного правительства.
Напомним, 2 августа в ходе судебного процесса в Первомайском суде была показана видеозапись, на которой Алексей Модин демонстрировал следствию, где находится кабинет подсудимого Текебаева. Однако тогда он привел к другому кабинету.
По мнению стороны защиты, приобщение к материалам дела плана Дома правительства докажет, что Модин ошибся.
В свою очередь Текебаев потребовал приобщить к материалам телефонные звонки Модина. Это, по мнению, подсудимого докажет, что 13 мая Модин находился не в ресторане "Супара". А это означает, что Текебаев с ним не встречался.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум