Дело Текебаева. Суд просят принять во внимание план Дома правительства

12 сентября 2017, 18:16 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Бишкекском городском суде продолжается процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Сейчас адвокаты подсудимых просят суд приобщить к материалам дела архитектурный план Дома правительства.

В частности, особое внимание защита просит обратить на планировку третьего этажа здания, так как здесь в 2010 году располагались кабинеты членов временного правительства.

Напомним, 2 августа в ходе судебного процесса в Первомайском суде была показана видеозапись, на которой Алексей Модин демонстрировал следствию, где находится кабинет подсудимого Текебаева. Однако тогда он привел к другому кабинету.

По мнению стороны защиты, приобщение к материалам дела плана Дома правительства докажет, что Модин ошибся.

В свою очередь Текебаев потребовал приобщить к материалам телефонные звонки Модина. Это, по мнению, подсудимого докажет, что 13 мая Модин находился не в ресторане "Супара". А это означает, что Текебаев с ним не встречался.