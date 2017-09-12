Красавицы Кыргызстана навестили детдом и дом для престарелых

12 сентября 2017, 17:29 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне участницы национального конкурса красоты Мисс Кыргызстан 2017 навестили Беловодский дошкольный детский дом и дом для престарелых. Об этом агентству "Кабар" рассказала директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова.

Утром, 11 сентября, конкурсантки посетили дом престарелых и, по словам Намазбековой, были тронуты до слез историями его жителей. Последние, в свою очередь, пожелали красавицам семейного счастья и удачи.

Затем участницы конкурса навестили Беловодский детдом, где детишки также были рады гостям.

На сегодняшний день в данном детдоме воспитываются 60 детей.