Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сегодня: выборы-выборы, террористическая угроза, погас Вечный огоньСегодня: выборы-выборы, террористическая угроза, погас Вечный огоньКандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков: Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукцииКандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков: Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции

Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции – С.Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/infrastru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447413-ru.html

Похожие новости

Главе ОТРК пришлось одолжить кредитку у советника премьер-министра, чтобы купить кофе в АУЦА

Восхитительно! Побывавший в 50 странах турист снял ролик о Кыргызстане

В ЖК возмущены бездарностью КР в распределении квот в ЕАЭС по экспорту

Кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков: Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции

Особенности новой стратегии США и ее значение для Центральной Азии и Афганистана

12 сентября 2017, 17:29       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Кандидат на должность Президента КР Сооронбай Жээнбеков во время поездки на встречу с избирателями в Токтогульском районе Джалал-Абадской области остановился в ущелье Чычкан. Он побеседовал там с пасечниками, изготавливающими известный своими вкусовыми качествами и лечебными свойствами токтогульский мед.
С.Жээнбеков попробовал мед, предложенный пасечниками, и отметил, что в Кыргызстане из года в год растет потребление и изготовление меда.
"Кыргызский мед заслуженно занимает первые места на многих международных конкурсах, у него прекрасные вкусовые качества, он изготовляется в экологически чистых условиях. Токтогульский, ат-башинский, иссык-кульский, базар-коргонский, кара-кульжинский, алайский, кеминский мед – все они имеют большую ценность на международном рынке. В Кыргызстане в год производится 7 тыс. тонн меда", - отметил кандидат.
Он констатировал, что граничащий с Кыргызстаном СУАР потребляет в год 10 тыс. тонн меда, Китай в целом 400 тыс. тонн меда и Кыргызстан работает в направлении наращивания экспортного потенциала, в том числе и экспорта меда, так как имеется большой спрос на кыргызский экологически чистый мед.
С.Жээнбеков подчеркнул, что инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции. "На сегодня система фитосанитарного и ветеринарного контроля приведена в соответствие с международными стандартами. Уже готова инфраструктура для экспорта – мы обновили практически все ветеринарные, фитосанитарные лаборатории и пропускные пункты на границах. Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13%, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30%. Сельхозпроизводители без всяких препятствий могут поставлять свою продукцию как на рынки ЕврАзЭс, так и стран Европы и в КНР", - заключил С.Жээнбеков.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум