Инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции – С.Жээнбеков

12 сентября 2017, 17:29 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Кандидат на должность Президента КР Сооронбай Жээнбеков во время поездки на встречу с избирателями в Токтогульском районе Джалал-Абадской области остановился в ущелье Чычкан. Он побеседовал там с пасечниками, изготавливающими известный своими вкусовыми качествами и лечебными свойствами токтогульский мед.

С.Жээнбеков попробовал мед, предложенный пасечниками, и отметил, что в Кыргызстане из года в год растет потребление и изготовление меда.

"Кыргызский мед заслуженно занимает первые места на многих международных конкурсах, у него прекрасные вкусовые качества, он изготовляется в экологически чистых условиях. Токтогульский, ат-башинский, иссык-кульский, базар-коргонский, кара-кульжинский, алайский, кеминский мед – все они имеют большую ценность на международном рынке. В Кыргызстане в год производится 7 тыс. тонн меда", - отметил кандидат.

Он констатировал, что граничащий с Кыргызстаном СУАР потребляет в год 10 тыс. тонн меда, Китай в целом 400 тыс. тонн меда и Кыргызстан работает в направлении наращивания экспортного потенциала, в том числе и экспорта меда, так как имеется большой спрос на кыргызский экологически чистый мед.

С.Жээнбеков подчеркнул, что инфраструктура страны готова для экспорта кыргызской продукции. "На сегодня система фитосанитарного и ветеринарного контроля приведена в соответствие с международными стандартами. Уже готова инфраструктура для экспорта – мы обновили практически все ветеринарные, фитосанитарные лаборатории и пропускные пункты на границах. Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13%, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30%. Сельхозпроизводители без всяких препятствий могут поставлять свою продукцию как на рынки ЕврАзЭс, так и стран Европы и в КНР", - заключил С.Жээнбеков.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 12.09.2017 г. </li> </ul>