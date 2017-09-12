В Джалал-Абадской области милиционеры изъяли более 80 кг марихуаны

12 сентября 2017, 17:54 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. При расследовании уголовного дела в Токтогульском районе Джалал-Абадской области сотрудники милиции изъяли у одного из фигурантов 5 мешков с наркотиками.

По данным пресс-службы МВД, при обыске дома, где находился подозреваемый, милиция обнаружила и изъяла мешки с марихуаной, общий вес которых превысил 82 кг.

Еще один факт незаконного хранения наркотиков был пресечен в городе Майлуу-Суу. Сотрудникам милиции поступила оперативная информация, что 49-летний житель этого города хранит наркотические вещества.

Проверяя данную информацию, милиция задержали подозреваемого. При себе у него находился пакет с марихуаной весом в 600 грамм. Задержанного сотрудники милиции доставили в территориальный орган внутренних дел.

Сообщается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) УК КР.