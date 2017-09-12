Сегодня: выборы-выборы, террористическая угроза, погас Вечный огонь

12 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Маршрутка "Бабанов" подрезает микроавтобус "За Сариева!". Стартовала одна из самых бездарных агитационных кампаний по выборам президента. Теперь на заборах вместо матерных слов пишут фамилии кандидатов в президенты, преобразились и точки общественного питания. Например, кафе в нижнем Джале теперь благодаря желто-бирюзовому окрасу видно издалека, а на фасаде здания написано "Бабанов". А неподалеку от пересечения проспектов Жибек Жолу и Манаса появилась сосисочная "Сариев". Эти кандидаты даже маршрутные такси наклейками со своими фамилиями оклеивали, и водители при любом удобном случае стараются друг друга подрезать, это, видимо, тоже часть предвыборной гонки.

И еще о предстоящих выборах. Четверка политиков в лице Торобаева, Ташиева, Мадумарова и Келдибекова оконфузилась окончательно. Все попытки квартета выдвинуть единого кандидата в президенты оказались безуспешными. Сегодня лидер "Онугуу-Прогресса" первым заявил о том, что расторгает соглашение об объединении с теми, кого еще недавно называл союзниками. Ранее стало известно о том, что Камчыбек Ташиев решил поддержать на выборах Сооронбая Жээнбекова. Кстати, по данным наших источников, Бакыт Торобаев тоже серьезно раздумывает над тем, не снять ли ему свою кандидатуру с президентской гонки, чтобы поберечь нервы, финансовые ресурсы и, может быть, кое-что выгадать для себя.

Кулматов рвется в Нацбанк. Парламентский комитет сегодня одобрил его кандидатуру на пост председателя НБ КР. Как чиновник Кулматов всегда занимал очень денежные должности, хотя по образованию он историк. Глава республиканской таможни, мэр Бишкека, глава Российско-Кыргызского фонда развития, а ныне почти руководитель главного банка страны. Такому карьерному росту при весьма скромных личных достижениях можно только позавидовать.

На посту главы РК ФР Кубанычбек Кулматов запомнился тем, что выдал многомиллионный кредит родственникам Омурбека Бабанова для строительства торгового центра "Азия Мол". Другие же бизнесмены, наоборот, постоянно жаловались на то, что им отказывают в получении средств на расширение производства и предприятий. Они говорят, что фонд режет заявки на развитие реального сектора экономики и вместо этого финансирует торгашей.

В околополитических кругах вопрос с назначением Кулматова на должность председателя Национального банка считают решенным. Осталось уладить небольшие формальности и провести голосование в Жогорку Кенеше.

На южных границах СНГ усиливается террористическая угроза. Об этом было заявлено в Бишкеке на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств Содружества. Встреча военачальников проходила в закрытом режиме, так как на ней обсуждалась конфиденциальная информация о совместных действиях, направленных на нейтрализацию современных вызовов и угроз.

По итогам заседания подписаны документы, направленные на совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества в формате СНГ. Во встрече принимали участие делегации вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Прекратить политические интриги вокруг Кумтора. На состоявшейся сегодня встрече президент Кыргызстана Атамбаев и премьер-министр Исаков обсудили вопросы дальнейшей разработки крупного золотого месторождения в Иссык-Кульской области. Руководитель кабинета министров представил подробную информацию о новом соглашении по проекту, подписанном с канадской компанией.

Исаков отметил, что экономический эффект, который получит Кыргызстан благодаря достигнутым договоренностям, в том числе по улучшению экологической обстановки, составит около 200 миллионов долларов. "Правительство должно добиться того, чтобы "Кумтор" перестал быть предметом грязных политических игр и фактором дестабилизации, а стал сугубо экономическим проектом, эффективно работающим в интересах государства и граждан", - подчеркнул президент Атамбаев.

Погас Вечный огонь. ЧП на площади Победы объяснили тем, что подача топлива прекращена из-за утечки голубого топлива. Дальнейшая эксплуатация объекта стала небезопасной для горожан и гостей столицы. В этой связи "Газпром" принял решение о временном отключении Вечного огня до устранения выявленных неполадок.

Сейчас компания согласует с мэрией Бишкека план проведения земельных работ. Необходимо установить точное место утечки и локализовать ее. Также не исключено, что придется менять трубы, по которым газ подается к мемориальному комплексу. Жителям столицы пообещали, что Вечный огонь на площади столицы вскоре обязательно будет зажжен.

Наполеоновские планы. Чиновники Свердловского акимиата пообещали, что пришедшая в упадок Карагачевая роща преобразится, будет благоустроена и станет излюбленным местом отдыха горожан. В рамках заявленных работ предусмотрена укладка асфальтом аллей и тротуаров, оборудование автостоянки, реконструкция ирригационных сетей и освещения, установка Wi-Fi и систем видеонаблюдения.

Кроме того в Карагачевой роще появится футбольное поле, а на пляжах Комсомольского и Пионерского озер расположатся современные кабинки для переодевания и общественные туалеты. Свердловский акимиат столицы уже объявил тендер на благоустройство Карагачевой рощи. Предполагаемая сумма расходов составит более 20 миллионов сомов.