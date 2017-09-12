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Жена Курманбека Бакиева уволилась из отеля "Минск" из-за частых пропусков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366200_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447407-ru.html

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12 сентября 2017, 17:34       Комментарии

Супруга экс-президента Курманбека Бакиева Назгуль Толомушова недавно покинула пост директора республиканского унитарного предприятия "Отель Минск". Об этом сообщают белорусские СМИ.
В отеле сообщили, что она покинула пост из-за частых пропусков. Сейчас исполняющим обязанности руководителя стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.
Напомним, в апреле 2010 года Назгуль Толомушова вместе с Бакиевым и малолетними детьми покинула страну. Она возглавила государственный отель в октябре 2016 года и проработала меньше года. Это было ее первое официальное трудоустройство в Беларуси.

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