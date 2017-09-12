Жена Курманбека Бакиева уволилась из отеля "Минск" из-за частых пропусков

12 сентября 2017, 17:34 Комментарии

Супруга экс-президента Курманбека Бакиева Назгуль Толомушова недавно покинула пост директора республиканского унитарного предприятия "Отель Минск". Об этом сообщают белорусские СМИ.

В отеле сообщили, что она покинула пост из-за частых пропусков. Сейчас исполняющим обязанности руководителя стал замдиректора Виктор Кучинский, более известный как экс-помощник президента Беларуси.

Напомним, в апреле 2010 года Назгуль Толомушова вместе с Бакиевым и малолетними детьми покинула страну. Она возглавила государственный отель в октябре 2016 года и проработала меньше года. Это было ее первое официальное трудоустройство в Беларуси.