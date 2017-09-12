Я чуть не ослеп из-за роста — интервью с самым высоким кыргызстанцем

12 сентября 2017, 17:19 Комментарии
Задание найти высочайшего соотечественника - это еще полбеды. Социальные сети сразу откликнулись на просьбу о помощи в поисках "того самого нереально высокого Сергея". Куда сложнее было договориться с ним насчет интервью: молодой человек все время проводит на Иссык-Куле, где помогает тренеру воспитывать новое поколение баскетболистов.
И уж совсем трудно оказалось это самое интервью взять: Ильин прекрасно знает, что такое сестра таланта. Словами он разбрасываться не привык.
- Какой у вас рост?
- Два метра 25 сантиметров.
Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Янв 24 2017 в 3:52 PST
- В какой момент вы поняли, что перерастаете своих сверстников?
- После школы. Там я был второй по росту. А когда уехал поступать в Россию, вырос еще больше.
- Не знаете, почему стали таким высоким? Может, во всем "виноват" спорт, или мама кормила вас чем-то особенным?
- У меня была опухоль на гипофизе. Когда меня в "Динамо" (российский баскетбольный клуб. - Ред.) позвали, я сдал анализы - так ее и обнаружили. Потом сделали операцию, и я перестал расти.
- Ой, вы могли умереть?
- Не умереть, ослепнуть. Мне сказали, что я как раз вовремя пришел.
#ик2017 #тамчи #сборы #баскетбол #орск #базарусь
Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Сен 4 2017 в 7:13 PDT
- Как на вас реагируют окружающие?
- А вы сами как бы реагировали? Лучше у окружающих спрашивать...
- Я бы пялилась на вас.
- Вот-вот...
- У вас были курьезные случаи, связанные с ростом?
- Нет.
#всекаквсегда ????????????
Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Июл 27 2017 в 11:08 PDT
- Люди часто просят разрешения сфотографироваться с вами?
- Часто.
- Вы не отказываете?
- Смотря как просят.
- Хамят?
- Чаще всего. Особенно в Кыргызстане.
- Вы профессионально занимаетесь баскетболом, верно?
- Завязал, уже год не играю.
- Но ведь вы сейчас на сборах...
- Тренеру помогаю.
- Наверное, вы были здесь желанным игроком для любой команды.
- В Кыргызстане спорт не развит, везде воруют. Поэтому в последнее время я играл за Россию и Казахстан.
- Вы говорили, что хотите снова уехать в Россию.
- Сентябрь доработаю и в октябре полечу.
- А кем вы здесь работаете?
- Всем подряд.
#универсиада #первые #Бишкек????????
Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Апр 21 2017 в 11:32 PDT
- Пожалуйста, конкретнее.
- И помощником тренера, и администратором, и мастером широкого профиля...
- Легко ли вам найти девушку, подходящую по росту?
- Какая разница, какой рост? Я не парюсь.
- Ну, чтобы не наклоняться слишком низко...
- Я могу поднять, не проблема.
- Вы испытываете какие-нибудь проблемы из-за роста?
- Нет.
- В маршрутках нормально ездите?
- Не езжу.
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Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Фев 12 2017 в 5:19 PST
- Дверные косяки не задеваете?
- Я не первый год живу, привык.
- Если бы какой-нибудь волшебник предложил сделать вас ниже, согласились бы?
- Зачем? Что Бог дал, тому и радуюсь.
- А происходили с вами какие-нибудь необычные случаи из-за роста?
- Вы уже спрашивали.
- Да, но я надеялась, что на этот раз вы ответите. Обычно уловка удается.
- Все люди разные (смеется).
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