Я чуть не ослеп из-за роста — интервью с самым высоким кыргызстанцем

12 сентября 2017, 17:19 Комментарии

Задание найти высочайшего соотечественника - это еще полбеды. Социальные сети сразу откликнулись на просьбу о помощи в поисках "того самого нереально высокого Сергея". Куда сложнее было договориться с ним насчет интервью: молодой человек все время проводит на Иссык-Куле, где помогает тренеру воспитывать новое поколение баскетболистов.

И уж совсем трудно оказалось это самое интервью взять: Ильин прекрасно знает, что такое сестра таланта. Словами он разбрасываться не привык.

- Какой у вас рост?

- Два метра 25 сантиметров.

Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Янв 24 2017 в 3:52 PST

- В какой момент вы поняли, что перерастаете своих сверстников?

- После школы. Там я был второй по росту. А когда уехал поступать в Россию, вырос еще больше.

- Не знаете, почему стали таким высоким? Может, во всем "виноват" спорт, или мама кормила вас чем-то особенным?

- У меня была опухоль на гипофизе. Когда меня в "Динамо" (российский баскетбольный клуб. - Ред.) позвали, я сдал анализы - так ее и обнаружили. Потом сделали операцию, и я перестал расти.

- Ой, вы могли умереть?

- Не умереть, ослепнуть. Мне сказали, что я как раз вовремя пришел.

#ик2017 #тамчи #сборы #баскетбол #орск #базарусь

Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Сен 4 2017 в 7:13 PDT

- Как на вас реагируют окружающие?

- А вы сами как бы реагировали? Лучше у окружающих спрашивать...

- Я бы пялилась на вас.

- Вот-вот...

- У вас были курьезные случаи, связанные с ростом?

- Нет.

#всекаквсегда ????????????

Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Июл 27 2017 в 11:08 PDT

- Люди часто просят разрешения сфотографироваться с вами?

- Часто.

- Вы не отказываете?

- Смотря как просят.

- Хамят?

- Чаще всего. Особенно в Кыргызстане.

- Вы профессионально занимаетесь баскетболом, верно?

- Завязал, уже год не играю.

- Но ведь вы сейчас на сборах...

- Тренеру помогаю.

- Наверное, вы были здесь желанным игроком для любой команды.

- В Кыргызстане спорт не развит, везде воруют. Поэтому в последнее время я играл за Россию и Казахстан.

- Вы говорили, что хотите снова уехать в Россию.

- Сентябрь доработаю и в октябре полечу.

- А кем вы здесь работаете?

- Всем подряд.

#универсиада #первые #Бишкек????????

Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Апр 21 2017 в 11:32 PDT

- Пожалуйста, конкретнее.

- И помощником тренера, и администратором, и мастером широкого профиля...

- Легко ли вам найти девушку, подходящую по росту?

- Какая разница, какой рост? Я не парюсь.

- Ну, чтобы не наклоняться слишком низко...

- Я могу поднять, не проблема.

- Вы испытываете какие-нибудь проблемы из-за роста?

- Нет.

- В маршрутках нормально ездите?

- Не езжу.

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Публикация от Sergey Ilin (@sergey225) Фев 12 2017 в 5:19 PST

- Дверные косяки не задеваете?

- Я не первый год живу, привык.

- Если бы какой-нибудь волшебник предложил сделать вас ниже, согласились бы?

- Зачем? Что Бог дал, тому и радуюсь.

- А происходили с вами какие-нибудь необычные случаи из-за роста?

- Вы уже спрашивали.

- Да, но я надеялась, что на этот раз вы ответите. Обычно уловка удается.

- Все люди разные (смеется).

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