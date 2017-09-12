Статс-секретарь Минэкономики КР уволилась после четырех лет работы

12 сентября 2017, 17:39 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Статс-секретарь Министерства экономики КР Айдай Курманова уволилась с должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе аппаратного совещания министр Артем Новиков сообщил об освобождении Курмановой от должности. Распоряжение подписал премьер-министр Сапар Исаков.

По словам Новикова, он уговаривал Курманову не увольняться "в это трудное время", но она объяснила, почему приняла такое решение. Глава министерства отметил, что статс-секретарь всегда профессионально исполняла свои обязанности, вносила предложения по оптимизации деловых процессов, искренне переживала за коллектив.

Оставляя должность, Айдай Курманова поблагодарила министра и коллег.

"Действительно, за пять лет работы удалось многое сделать. Надеюсь и верю, что вы будете продолжать работать единым коллективом, не сдавая позиций, наращивая темпы. В целом желаю - особенно молодым кадрам - соблюдать этику государственных служащих, неустанно повышать профессионализм, быть компетентными в решении поставленных финансово-экономических задач", - заключила она.

Айдай Курманова работала статс-секретарем с июня 2013 года. Ранее, до 2012-го, она была советником министра экономики.

Артем Новиков возглавил Минэкономики в конце августа в составе нового правительства.

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