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В Бишкеке открылся Международный театральный фестиваль "Art-Ordo-2017"

 

Фотографии: kabar.kg

                            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447404-ru.html

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12 сентября 2017, 17:02       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Кыргызском Национальном Академическом драматическом театре им. Т.Абдумомунова состоялось официальное открытие очередного Международного театрального фестиваля "ART-ORDO". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
На церемонии открытия фестиваля "ART-ORDO" по красной дорожке прошли заслуженные и народные артисты КР, члены жюри, именитые критики и театральные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана и Узбекистана.
С приветственной речью перед участниками фестиваля выступили начальник Управления развития искусства Министерства культуры, информации и туризма КР Дамира Алышбаева, президент Союза театральных деятелей КР Жаныш Кулманбетов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в КР Комил Рашидов, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана Сухроб Олимзода.
Фестиваль открылся конкурсным спектаклем Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура "Айкол Манас" (Манас Великодушный).
Всего в фестивале принимают участие 13 театров, в том числе Казахский государственный молодежный театр города Астаны, Театр юного зрителя при Восточно-Казахстанском областном драматическом театре, Узбекский государственный академический музыкальный театр им. Мукимий, Таджикиский государственный театр музыкальной комедии им.Ато Мухаммеджанова и Нижнекамский государственный татарский драматический театр им.Т.А.Миннуллина.
Продлится фестиваль до 16 сентября. Вход на спектакли свободный.

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