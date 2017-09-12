В Бишкеке открылся Международный театральный фестиваль "Art-Ordo-2017"

12 сентября 2017, 17:02 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Кыргызском Национальном Академическом драматическом театре им. Т.Абдумомунова состоялось официальное открытие очередного Международного театрального фестиваля "ART-ORDO". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

На церемонии открытия фестиваля "ART-ORDO" по красной дорожке прошли заслуженные и народные артисты КР, члены жюри, именитые критики и театральные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана и Узбекистана.

С приветственной речью перед участниками фестиваля выступили начальник Управления развития искусства Министерства культуры, информации и туризма КР Дамира Алышбаева, президент Союза театральных деятелей КР Жаныш Кулманбетов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в КР Комил Рашидов, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана Сухроб Олимзода.

Фестиваль открылся конкурсным спектаклем Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура "Айкол Манас" (Манас Великодушный).

Всего в фестивале принимают участие 13 театров, в том числе Казахский государственный молодежный театр города Астаны, Театр юного зрителя при Восточно-Казахстанском областном драматическом театре, Узбекский государственный академический музыкальный театр им. Мукимий, Таджикиский государственный театр музыкальной комедии им.Ато Мухаммеджанова и Нижнекамский государственный татарский драматический театр им.Т.А.Миннуллина.

Продлится фестиваль до 16 сентября. Вход на спектакли свободный.