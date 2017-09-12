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Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службыАкрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службыМухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя Аппарата президентаМухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя Аппарата президента

Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента

Источник:
http://kabar.kg/news/mukhammet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447403-ru.html

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12 сентября 2017, 17:08       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Мухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщили в его пресс-службе.
Таким образом, Абулгазиев освобожден от ранее занимаемой должности.
Напомним, 26 августа 2017 года Абулгазиев был назначен советником президента.
До этого, с 21 по 25 августа, он исполнял обязанности премьер-министра страны. Перед этим он занимал должность первого вице-премьер-министра в правительстве Сооронбая Жээнбекова.

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