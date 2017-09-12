12 сентября 2017, 17:08 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Мухамметкалый Абулгазиев назначен первым заместителем руководителя аппарата президента. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщили в его пресс-службе.

Таким образом, Абулгазиев освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, 26 августа 2017 года Абулгазиев был назначен советником президента.

До этого, с 21 по 25 августа, он исполнял обязанности премьер-министра страны. Перед этим он занимал должность первого вице-премьер-министра в правительстве Сооронбая Жээнбекова.