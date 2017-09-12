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Прогноз погоды на 13 и 14 августа: дожди, резкого похолодания не ожидается

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prognoz-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447402-ru.html

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12 сентября 2017, 17:22       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В отдельных районах Кыргызстана 13 и 14 сентября временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.
Температура воздуха существенно не изменится.
13 сентября в Чуйской области температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов тепла, днём +22...+27, в Таласской области ночью +6...+11, днем +21...+26.
В Баткенской области ночью +11...+16, днем +23...+28, в Ошской и Джалал-Абадской областях ночью +12...+17, днем +24...+29.
В зоне земледелия Нарынской область ночью +3...+8, днём +20...+25, в Иссык-Кульской области ночью +7...+12, днём +18...+23.

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