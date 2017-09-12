Особенности новой стратегии США и ее значение для Центральной Азии и Афганистана

12 сентября 2017, 17:23 Комментарии

Президент США Дональд Трамп в конце августа представил "план дальнейших действий" в Афганистане. Многие годы критиковавший афганскую кампанию Трамп теперь считает, что в интересах США - продолжать оставаться в этой стране и оказывать ей помощь. О том, какие особенности несет в себе новая стратегия Трампа и как она повлияет на регион Центральной Азии и Афганистан, рассказал политолог, эксперт по международным делам Эдил Осмонбетов.

Как отметил политолог, новая стратегия Дональда Трампа имеет несколько интересных моментов.

Первым является то, что все американские президенты давали всегда свою стратегию на 2 года вперед. Интересным является и то, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США Трамп очень сильно критиковал своего предшественника Барака Обаму за его политику в Афганистане. По словам политолога, тогда Трамп заявлял, что это не их война и Америка несет колоссальные финансовые, экономические и людские потери. И вообще надо оттуда уходить.

"Кстати Обама тоже проводил политику вывода войск и там, в Афганистане, оставался небольшой контингент американских военных, который состоял в основном из советников и инструкторов. И самое интересное, что спустя чуть более 6 месяцев Трамп полностью поменял свою политику в отношении Афганистана", - отмечает Осмонбетов.

По мнению эксперта по международным делам, слава нового главы США, звучавшие в ходе его предвыборной кампании о том, что надо заниматься внутренними делами Америки и, так сказать, идти к геополитической самоизоляции, остались просто словами.

Есть несколько причин этому, объясняет политолог. Во-первых, в настоящее время международная геополитическая ситуация очень сложная и наблюдается турбулентность, а также имеется много очагов проблем. Плюс само влияние окружения Трампа. "Он с одной стороны понял, что озвученные во время предвыборной кампании сложные международные проблемы, о которых легко говорить в рамках шоу, на практике это довольно сложная вещь", - добавил Осмонбетов.

Продолжая рассказывать о новой стратегии США, политолог отметил, что это действительно новая стратегия. "Хотя многие и говорят, что она не жизнеспособна и не имеет никаких военных решений, ее первой особенностью является то, что она не имеет сроков по дате и по времени", - говорит Э.Осмонбетов. Как напомнил политолог, Обама же четко определял временные рамки.

Он считает, что США на сей раз учли опыт предыдущих операций по той причине, что террористические организации, действующие в Афганистане, при наличии сроков начинали активизироваться к этим самым срокам, чтобы добиться каких-то информационных или имиджевых успехов. "Сейчас же даже не говорится официально о количестве солдат, которые будут направлены в Афганистан. Это все теперь исходит из американской прессы или каких-то других источников, что и говорит о серьезности стратегии", - говорит он.

Как отмечает эксперт по международным делам, название стратегии "За победу" говорит, что американские войска получили четкую команду о том, США не будут вмешиваться в государственные дела Афганистана, какие-то серьезные вещи, как было раньше, наподобие строительства демократии, формирование государственного института. "Американское руководство четко заявило, что нужно победить террористов, потому что они угрожают Центральной Азии, Ближнему Востоку и американским интересам в этом регионе", - подчеркнул Осмонбетов.

И, как добавил политолог, Трамп также дал четкую команду вести боевые действия ради победы.

Еще одной особенностью новой стратегии является то, что эта стратегия дает возможность расширить полномочия американских войск в Афганистане. Раньше, говорит политолог, получение у Сената разрешения для участия в военных операциях занимало долгое время, и происходил долгий процесс согласования, по причине чего тратилось драгоценное время. "А учитывая условия войны, когда нужно реагировать быстро и оперативно, были внесены поправки, и сейчас Трамп расширяет полномочия военных", - говорит Осмонбетов, добавляя, что остается непонятным то, в какой форме и как это будет происходить. Тем не менее, эксперт отмечает, что в рамках новой стратегии командиры, находящиеся на поле действия, получат возможность принимать решения о том, как американским спецподразделениям действовать. И это, по его мнению, увеличит их полномочия и оперативность.

Эдил Осмонбетов подчеркивает, что боевые действия США, которые они ведут уже на протяжении 16 лет в рамках операции "Несокрушимая свобода", являются самыми длительными за всю историю Америки.

"И сегодня ясно, что они из Афганистана не уйдут. Причина в том, что Афганистан имеет такую большую ключевую роль для США. Почему? Потому что даже когда Обама выводил американские войска из Афганистана, они сохранили там шесть своих баз. И понятно, что эта совершенно новая стратегия, и они не уйдут из Афганистана и останутся там надолго", - говорит он.

О том, как это отразится на Центральной Азии, мы увидим в ближайшее время, говорит политолог.

По его мнению, дело в том, что и Маккейн поддерживал принцип, которым сейчас руководствуется Трапм: кто не воюет, тот проигрывает. И, как отмечает эксперт по международным делам, новая стратегия Трампа явно указывает на то, что Афганистан стал в какой-то мере форпостом для всех великих держав и на сегодня уже ясно, что США не могут покинуть Афганистан. "Они даже оказывают давление на Пакистан, и в дальнейшем появятся новые геополитические игроки".

Не менее важным является и то, что в новой военной стратегии Трампа вообще не говорится о России, и она никаким образом не привлечена в процесс решения конфликта и мирного урегулирования в Афганистане. "Хотя в свое время Россия тоже предлагала свою помощь в этих вопросах. И это особенность новой стратегии. Хотя должны", - считает он.

По словам Осмонбетова, Россия по Афганистану занимала такую позицию, при которой США уходят из Афганистана, чтобы другие страны имели возможность для урегулирования вопросов в этой стране.

Как отмечает политолог, здесь надо понимать, что у Трампа самый низкий рейтинг из всех президентов за последние 70 лет и ему тоже надо поднимать его какими-то успехами.

"На операции в Афганистане США тратит около 50 млрд. долларов в год. В общей сложности, об этом говорят некоторые данные, США вложили в Афганистан от 700 до 800 млрд долларов, и это тоже большой прагматизм – вложить столько денег и потом просто так уйти", - указывает политолог.

Поэтому, считает эксперт, Трамп прекрасно понимает, что если США уйдут из Афганистана, то проблемы только увеличатся - талибы или ИГИЛ расширятся и снова придется вводить войска, что создаст серьезные проблемы. В дополнение к этому, говорит он, правительство Афганистана поддержало эту стратегию сразу после обнародования, что также является весьма интересным.

"Благодаря этой стратегии США подтверждают свое присутствие в регионе и, скорее всего, эта новая стратегия в последствии будет связана с формулой С5+1. Причина в том, что США нужно время для того, чтобы найти точки соприкосновения с Узбекистаном и с другими странами региона, входящими в этот формат, и они продолжат наращивать сотрудничество по Афганистану", - отмечает Э.Осмонбетов.

По его мнению, новая стратегия Трампа является новым сценарием переформатирования региона Центральная Азия вместе с Афганистаном, и туда входят и Пакистан, и Индия. "Если брать геополитически, то Афганистан – это важнейший регион, который может включать в себя новых игроков в лице Индии, которая тоже отнесена в этот регион, и тоже стремится к геополитической роли наряду с Китаем, который присутствует там экономически, и Пакистан, который поддерживает США", - указывает политолог.

К другой особенности новой стратегии эксперт по международным делам отнес то, что роль Афганистана в ней - это роль партнера и друга.

"В настоящее время для США в мире есть три геополитически важных региона, и по Трамповской нечетко сформулированной теории это будет Азия, Европа и Ближний Восток", - считает он.

По его мнению, в стратегии также предусмотрено создание опорных альянсов в регионе, помимо военных баз, которые сильно повлияют на многие вещи в регионе.

Касаемо новой стратегии США для Центральной Азии политолог отметил, что для стран региона сохранять США в Афганистане является выгодным. "Причина в том, что пока американцы будут там присутствовать, безопасности стран Центральной Азии ничего не угрожает. США будут подавлять террористические организации и не будут давать сформироваться ни талибам, ни ИГИЛ на территории Афганистана", - говорит он.

Кроме того, он также добавил, что в отношении региона у США будет совершенно новая стратегия. "И самое главное это то, что США не могут повторять ошибок Ирака и Сирии в Афганистане. Почему? Потому что это своего рода работа над ошибками и военными тоже. И через новую стратегию американцы постараются изменить обстановку в Афганистане в свою пользу", - сказал политолог.

Главный вывод, который сделал эксперт по международным делам – это то, что США не уходят из региона Центральная Азия и остаются в Афганистане.

Эрмек Абдрисаев

ИАЦ "Кабар"