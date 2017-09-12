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Омурбек Бабанов: Мигранты получат двойное гражданство!

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447398-ru.html

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12 сентября 2017, 17:15       Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области и презентовал им предвыборную программу "Путь вперед!".
В своей речи кандидат подчеркнул, что к вопросу миграции нужно подходить очень ответственно.
"В настоящий момент одна треть рабочего населения работает за рубежом. Их вклад в экономику страны составляет не менее одной трети от ВВП. Получение двойного гражданства поможет им в улучшении качества жизни и труда. Я обещаю, что мы откроем 10 центров в посольствах, которые будут помогать нашим гражданам за рубежом. Государство будет бороться за каждого гражданина страны. И ваши дети тоже будут получать двойное гражданство. Мы изменим страну в лучшую сторону и сделаем так, чтобы мигранты смогли вернуться на свою родину" - сказал Омурбек Бабанов.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
- "Новый стиль управления государством"
- "Новая экономика и социальная политика"
- "Страна без коррупции. Независимая судебная система"
- "Безопасная страна"
- "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.

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