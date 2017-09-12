Омурбек Бабанов: Мигранты получат двойное гражданство!

12 сентября 2017, 17:15 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области и презентовал им предвыборную программу "Путь вперед!".

В своей речи кандидат подчеркнул, что к вопросу миграции нужно подходить очень ответственно.

"В настоящий момент одна треть рабочего населения работает за рубежом. Их вклад в экономику страны составляет не менее одной трети от ВВП. Получение двойного гражданства поможет им в улучшении качества жизни и труда. Я обещаю, что мы откроем 10 центров в посольствах, которые будут помогать нашим гражданам за рубежом. Государство будет бороться за каждого гражданина страны. И ваши дети тоже будут получать двойное гражданство. Мы изменим страну в лучшую сторону и сделаем так, чтобы мигранты смогли вернуться на свою родину" - сказал Омурбек Бабанов.

Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

- "Новый стиль управления государством"

- "Новая экономика и социальная политика"

- "Страна без коррупции. Независимая судебная система"

- "Безопасная страна"

- "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.