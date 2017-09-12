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Национальная гвардия пополнилась новобранцами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447397-ru.html

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12 сентября 2017, 17:06       Комментарии

В Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана с 12 сентября года началось комплектование соединений и частей молодым пополнением. Об этом сообщила пресс-служба гвардии.
Для адаптации к военной службе с призывниками в течение четырех недель будут проводится сборы молодого пополнения по соответствующей программе для усвоения обязанностей солдата, изучения войскового распорядка дня, азов строевой подготовки, основных положений Общевоинских уставов, военной техники и вооружения.
"По завершению сборов новобранцы будут приведены к Военной присяге и в дальнейшем приступят к армейским будням, основанным на практическом совершенствовании основ военного дела", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится экипировка молодого пополнения положенным вещевым имуществом, а также организуется воспитательная работа.

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