Национальная гвардия пополнилась новобранцами

12 сентября 2017, 17:06 Комментарии

В Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана с 12 сентября года началось комплектование соединений и частей молодым пополнением. Об этом сообщила пресс-служба гвардии.

Для адаптации к военной службе с призывниками в течение четырех недель будут проводится сборы молодого пополнения по соответствующей программе для усвоения обязанностей солдата, изучения войскового распорядка дня, азов строевой подготовки, основных положений Общевоинских уставов, военной техники и вооружения.

"По завершению сборов новобранцы будут приведены к Военной присяге и в дальнейшем приступят к армейским будням, основанным на практическом совершенствовании основ военного дела", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится экипировка молодого пополнения положенным вещевым имуществом, а также организуется воспитательная работа.