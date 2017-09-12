Пресс-центр "ВБ": Новое направление медицинского туризма для пациентов КР

12 сентября 2017, 16:55 Комментарии

Завтра, 13 сентября, в 14.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о новом направлении медицинского туризма для кыргызстанцев.

Участники пресс-конференции - представители международных медицинских центров расскажут создании информационного центра Manipal Hospitals Goa в Бишкеке и новых услугах для граждан Кыргызстана в медицинском туризме в Гоа.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.