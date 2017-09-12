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Пресс-центр "ВБ": Новое направление медицинского туризма для пациентов КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365990_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447396-ru.html

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Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии Туризма – министр

12 сентября 2017, 16:55       Комментарии

Завтра, 13 сентября, в 14.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о новом направлении медицинского туризма для кыргызстанцев.
Участники пресс-конференции - представители международных медицинских центров расскажут создании информационного центра Manipal Hospitals Goa в Бишкеке и новых услугах для граждан Кыргызстана в медицинском туризме в Гоа.
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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