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Россия готова оказать техподдержку для внедрения ЕГАИС алкопродукции в КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366196_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447395-ru.html

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Комитет ЖК поддержал создание Единой системы госконтроля алкопродукции

12 сентября 2017, 17:04       Комментарии

Российская сторона готова оказать техническую поддержку для внедрения в стране Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.
По его словам, правительство все время говорит о нехватке сбора налогов, а если наладить работу ЕГАИС, можно решить ряд проблем. "Я встречался с депутатами Госдумы, они готовы нам помочь, просто Минэкономики и налоговая служба ленятся внедрить ее. А потом ходите и говорите, что нехватка при сборе налогов", - отметил он.
Также замминистра экономики Баккельди Тюменбаев отметил, что по проекту ЕГАИС ведется работа в Министерстве сельского хозяйства, а по вопросам технической помощи готовится проект, согласованный с правительством.
Председатель комитета Нурлан Макеев добавил, что на техподдержку можно было взять взаймы у Кыргызско-Российского фонда, а также он готов поддержать осуществление этого проекта и подпишет соответствующее постановление.
Отметим, ЕГАИС внедрена в России с 2016 года. Главная цель – недопущение продаж контрафактного алкоголя, доля которого, по разным оценкам, составляет 30-35% всего алкогольного рынка. Такое количество подделок не только представляет огромную опасность здоровью и жизни потребителей, но и наносит существенный урон бюджету.

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