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ЦИК рекомендовала Сариеву пересмотреть содержание агитационных материалов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366198_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447394-ru.html

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12 сентября 2017, 17:04       Комментарии

В одном из роликов, подготовленных штабом и пиарщиками Сариева, сам претендент на пост главы государства заявляет: "Один кандидат будет опираться на административный ресурс, другой – на большие деньги". Это высказывание и стало причиной того, что ЦИК дала рекомендацию Сариеву пересмотреть тональность и содержание агитационной продукции, так как наносит ущерб чести и достоинству участников предвыборной кампании.
В Сариевском штабе понимания по поводу просьбы Центризбиркома не проявили и потребовали уточнить конкретные фамилии тех, кого могли обидеть слова Темира Сариева.
"Любая агитация должна проходить в цивилизованном русле без взаимных оскорблений, интриг и клеветы. Достойные люди не должны принижать честь и достоинство конкурентов по политической борьбе. Недопустимо опускаться до уровня сплетен, домыслов и необоснованных обвинений. Тот же Темир Сариев опирается на свои финансовые возможности и ресурсы, которые во многом отличаются от других претендентов. Кроме того, практически все кандидаты заключили "джентльменское соглашение" бороться честно в рамках правового поля и без использования черного пиара. Темир Сариев тоже выразил готовность подписать меморандум, поэтому у адекватного политика слова не должны расходиться с делом", - прокомментировал "ВБ" складывающуюся ситуацию член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

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