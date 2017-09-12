С какими странами дружить Кыргызстану? — отвечает молодежь

12 сентября 2017, 16:43 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Молодежь Кыргызстана назвала страны, с которыми республике следует сотрудничать в первую очередь, сообщила пресс-служба Национального института стратегических исследований (НИСИ).

Социологическое исследование на тему "Отношение к соседним странам" провели в рамках проекта "М-Репорт", реализуемого совместно с ЮНИСЕФ. В нем приняли участие 589 кыргызстанцев 14-28 лет из всех районов страны и 14,4 процента респондентов старше 28 лет.

По данным опроса, 47,4 процента молодых граждан считают, что сейчас у Кыргызстана дружеские (добрососедские) отношения с Казахстаном; 16,8 процента уверены, что лучше всего наша страна ладит с Китаем. Немногие респонденты указали на хорошие отношения с Узбекистаном и Таджикистаном - 2 и 1,5 процента соответственно. А 11,7 процента граждан, принявших участие в опросе, считают, что КР "не дружит" ни с одним соседним государством. Остальные 20 процентов затруднились ответить на вопрос.

Интересно, что 3,8 процента жителей Ошского региона уверены в добрососедских отношениях Кыргызстана и РУз, однако это мнение не разделяет никто из опрошенных бишкечан.

Молодых кыргызстанцев спросили и о том, с какими странами КР улучшила отношения за последнее время. Большинство респондентов - 28 процентов - назвали Узбекистан; 18,3 процента выбрали Китай. По мнению 17 процентов опрошенных, улучшились связи с Казахстаном.

На вопрос, с кем Кыргызстану следует укреплять отношения в первую очередь, 40 процентов ответили, что с КНР. 28 процентов молодых сограждан полагают, что приоритет следует отдать Казахстану, а 9 процентов - что Узбекистану. Только 2,4 процента ответивших считают, что ставку надо делать на Таджикистан.

Участники опроса также озвучили свое мнение о сотрудничестве КР с соседними странами в сферах безопасности, экономики и культуры. Так, 26 процентов респондентов заявили, что безопасность надо укреплять вместе с Китаем, 23 процента выбрали Узбекистан, а 20 процентов - Казахстан. Только 7 процентов назвали приоритетным партнером Таджикистан. В области культуры, по мнению большинства молодых кыргызстанцев - 46 процентов, - необходимо сотрудничать с Казахстаном; 17 процентов указали КНР, 16 процентов воздержались от ответа. Экономические связи 65 процентов опрошенных хотели бы развивать в первую очередь с Китаем. Далее идет Казахстан (16 процентов), а наименее популярными странами названы Узбекистан и Таджикистан.

Таким образом, по итогам исследования можно прийти к выводу, что сегодня главным "другом" КР в регионе молодежь считает Казахстан, а основным партнером в развитии экономики и обеспечении безопасности - Китай.

В НИСИ отметили, что многие респонденты, отвечая на вопросы, выбрали варианты "Таких стран нет" и "Затрудняюсь ответить", что может свидетельствовать о скепсисе, нерешительности в выборе или незнании внешнеполитической ситуации.

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