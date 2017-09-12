Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С какими странами дружить Кыргызстану? — отвечает молодежьС какими странами дружить Кыргызстану? — отвечает молодежьЧисленность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2,5 млн человекЧисленность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2,5 млн человек

В одном из сел Жайылского района найден олененок, занесенный в красную книгу

Источник:
http://kabar.kg/news/v-odnom-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447392-ru.html

Похожие новости

Житель Жайыльского района держал у себя дома олененка, занесенного в Красную книгу

В Жайылском районе женщина держала дома олененка, - Госэкотехинспекция

Мэрия отреагировала: детскую площадку в 3-м микрорайоне заново перекрасили

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 12 сентября возможны перерывы в электроснабжении

Омурбек Бабанов посетит каждый район страны

12 сентября 2017, 16:32       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Жайылском районе Чуйской области у жительницы села Монолдор был найден олененок, который занесен в красную книгу, передает Госэкотехинспекция.
Сотрудниками инспекции в одном из домов села Монолдор найден олененок, после составления протоколов он передан ветеринарам и Госэкотехинспекции. Правоохранительными органами ведутся соответствующие работы, в том числе и в отношении хозяйки дома.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум