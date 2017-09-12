В одном из сел Жайылского района найден олененок, занесенный в красную книгу

12 сентября 2017, 16:32 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Жайылском районе Чуйской области у жительницы села Монолдор был найден олененок, который занесен в красную книгу, передает Госэкотехинспекция.

Сотрудниками инспекции в одном из домов села Монолдор найден олененок, после составления протоколов он передан ветеринарам и Госэкотехинспекции. Правоохранительными органами ведутся соответствующие работы, в том числе и в отношении хозяйки дома.