В одном из сел Жайылского района найден олененок, занесенный в красную книгу

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. В Жайылском районе Чуйской области у жительницы села Монолдор был найден олененок, который занесен в красную книгу, передает Госэкотехинспекция.
Сотрудниками инспекции в одном из домов села Монолдор найден олененок, после составления протоколов он передан ветеринарам и Госэкотехинспекции. Правоохранительными органами ведутся соответствующие работы, в том числе и в отношении хозяйки дома.
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