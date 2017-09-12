Численность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2,5 млн человек

12 сентября 2017, 16:29 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. По данным исследования специалистов Национального статистического комитета, численность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2 млн 544 тыс человек. Об этом было сказано сегодня в ходе пресс-конференции в вышеназванном ведомстве.

Как рассказала главный специалист управления демографической статистики и рынка труда Нацстаткома Айнур Шакенова, в данную категорию вошли лица старше 15 лет.

"В 2016 году численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше составила более 2,5 млн человек. Основная часть данной категории населения – 65 % - проживает в сельской местности. Значительная часть представителей этой группы - около 27% - осуществляет деятельность в сельском хозяйстве, около 16 % – в сфере торговли, 12% - в строительстве и около 9% работают в сфере образования", - сообщила Шакенова.

Она также отметила, что уровень безработицы в Кыргызстане за последние пять лет снизился с 8,4% в 2012 году до 7,2% в 2016 году. При этом в городских поселениях уровень занятости несколько ниже, чем в сельской местности (56,6 % против 57,3 %), что объясняется спецификой занятости сельского населения. Данный факт объясняется тем, что в селах предполагаемая трудовая занятость чаще всего носит семейный характер, где участие в работах принимают все трудоспособные члены семьи.