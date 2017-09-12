Катарская благотворительная организация оказывает экстренную помощь беженцам из Рохинджи в Мьянме

12 сентября 2017, 16:57 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Кабар/. Катарская благотворительная организация и Верховный комиссариат Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) подписали соглашение о сотрудничестве в целях оказания чрезвычайной помощи для приемя беженцев из Рохинджи в Мьянме, на сумму в полмиллиона долларов, и ожидается, что 2100 перемещенных лиц будут получать помощь в течение шести месяцев.

Соглашение было подписано в штаб-квартире Катарской благотворительной организации, Халидом Халифа представителем Региональной комиссии Совета сотрудничества стран Залива со стороны УВКБ ООН и исполнительным директором Катарской благотворительной организации Юсуфом бин Ахмед аль-Кувари.

В соответствии с соглашением, за счет Катарской благотворительной организации УВКБ ООН создаст 420 временных приютов для рохинжян в трех районах провинций Ракхине и Каджин, стоимость которых составит около полумиллиона долларов (что эквивалентно 1 825 000 катарским риалам). Данное сотрудничество осуществляется с целью облегчения страданий мусульман Рохинджи, где в последние дни усугубилась кампания против них, что привело к бегству сотен тысяч в сторону границы Бангладеша. В целях ускорения реализации проектов чрезвычайной помощи и оказания гуманитарной помощи со стороны Катарской благотворительной организации в сотрудничестве с международными организациями, особенно в странах как Мьянма, где облегчено передвижение международных организаций, данное соглашение призвано укрепить сотрудничество и партнерство с организациями Организации Объединенных Наций, в частности с Верховным комиссариатом Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ).

Со своей стороны, региональный представитель Региональной комиссии Совета сотрудничества стран Залива Халид Халифа поблагодарил Государство Катар за усилия в гуманитарной сфере и высоко оценил активное сотрудничество Катарской благотворительной организации с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (УВКБ), которое способствует удовлетворению гуманитарных потребностей перемещенных лиц и беженцев во всем мире. Это наглядно демонстрирует неизменную гуманитарную приверженность Катарской благотворительной организации, и является подлинным отражением международной солидарности.

Гуманитарная помощь, выделенная Катарской благотворительной организацией беженцам Рохинджа в период с 2012 по 2017 год, составляет 13,5 млн. катарских риалов (3,6 миллионов долларов) в таких областях как здравоохранения, обеспечение продовольствием и жильем, водоснабжение и санитария и принесла пользу 370 000 беженцам. Все это было реализовано в координации с международными организациями, включая Верховного комиссариата Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ).