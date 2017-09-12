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Дашкин: Генштаб КР основательно подготовился к мероприятиям Совминобороны СНГ

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447389-ru.html

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12 сентября 2017, 16:09       Комментарии

Во вторник, 12 сентября, в Бишкеке состоялось заседание Комитета начальников штабов стран СНГ.
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Дашкин пояснил, что 2017 год является для Совминобороны юбилейным.
"Военному сотрудничеству в рамках СНГ уже 25 лет. В этом году прошло большое количество мероприятий, в том числе в Кыргызстане, которые способствовали укреплению обороноспособности наших государств. Генштаб ВС КР организовал их очень интересно... Хочу выразить благодарность за основательное отношение к планам Совета министров обороны СНГ и пожелать успехов в нашем сотрудничестве", - сказал Дашкин.
Он отметил, что заседание Комитета начальников штабов стран - участниц СНГ прошло на очень высоком уровне.
Полный комментарий секретаря Совета министров обороны СНГ слушайте в аудиоверсии.
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