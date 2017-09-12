Чон-Алай поддерживает Омурбека Бабанова

12 сентября 2017, 16:19 Комментарии

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов встретился с жителями Даарот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области и презентовал им предвыборную программу "Путь вперед!".

Со словами поддержки выступили местные жители, которые отметили, что поддержат Бабанова на предстоящих выборах.

"Кыргызстан, конечно же, за 26 лет не нашел свою дорогу. Почему мы поддерживаем Бабанова? Потому что нам нужен чистый, образованный, молодой лидер, который выведет страну на новый путь. Роль лидера в стране огромна! Нам не хватает руководителя, а достойный кандидат — только Бабанов. Он будет работать во благо народа. Как вы заметили, некоторые кандидаты начинают агитацию с собственных сел и городов. А Бабанов, узнав о землетрясении, начал презентацию своей программы с села Карамык Чон-Алайского района. За это ему огромное спасибо", — сказал Ырыскул Бактыбаев.

Омурбек Бабанов поблагодарил людей, которые пришли на встречу, и отметил, что в случае его избрания президентом он никогда не будет использовать в политических целях милиционеров, врачей, учителей. Они должны работать только во благо народа.

Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а.

Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т.

Оплачено из избирательного фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 12.09.2017 г. Тираж: 1.