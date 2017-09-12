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Российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГ

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiiski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447387-ru.html

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В Бишкеке российские военные заявили об усилении террористической угрозы на юге СНГ

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12 сентября 2017, 16:20       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. Террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ, заявил заместитель начальника Генштаба Сергей Истраков по итогам заседания комитета начальников штабов вооруженных сил СНГ.
Он рассказал, что на встрече удалось проанализировать итоги сотрудничества стран в военной сфере и согласовать совместные мероприятия на ближайшую перспективу, руководствуясь концепцией военного партнерства стран СНГ до 2020 года.
Истраков отметил, что на заседании активно обсуждали особенности подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационной, химической и биологической защиты, "исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии", пишет РИА Новости.
Особое внимание на заседании уделили вопросам дальнейшего развития сотрудничества в рамках объединенных систем военного назначения. Начальники генштабов одобрили пути расширения взаимодействия в области Единой системы государственного радиолокационного опознавания, согласовали основные направления и мероприятия по организации совместной работы в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, поддержали единые подходы к созданию средств топогеодезической информации.
Участники встречи также обсудили вопросы противодействия международному терроризму, угрозы безопасности государств Центральной Азии.

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